CAC40 : biais légèrement positif avant l'ouverture

14/06/2019 | 08:29

Encouragés par une clôture positive la veille à New York, les futures augurent d'une ouverture du CAC40 en très légère hausse vers 5378 points, au lendemain d'une clôture quasiment à l'équilibre à un peu plus de 5375 points.



Après l'inflation en France pour mai, seront publiés cet après-midi, aux Etats-Unis, les ventes de détail et la production industrielle pour le même mois, ainsi que l'indice de confiance Umich préliminaire pour juin et les stocks des entreprises d'avril.



Dans l'actualité des valeurs, à l'issue de la revue trimestrielle de la composition des indices de la famille CAC, Euronext indique que Thales va entrer dans le CAC40, tandis que Valeo et Worldline en seront exclus.



Parmi les autres changements notables, Getlink entrera dans le CAC Next 20 et sortira ainsi du CAC Mid 60. Il sera remplacé au sein de cet indice par Coface, qui fera par ailleurs son entrée dans le SBF120.



ADP annonce qu'en mai 2019, le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 2,9% par rapport au même mois en 2018 avec 9,2 millions de passagers accueillis, dont +6,2% à Paris-Charles de Gaulle et -4,2% à Paris-Orly.



EDF a annoncé jeudi soir l'acquisition de la société allemande energy2market qui compte 2.000 clients et exploite 4.500 sites connectés et décentralisés de production d'énergie et de flexibilités, soit une puissance installée de 3 GW.



