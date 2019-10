CAC40 : biais légèrement positif avant l'ouverture

10/10/2019 | 08:21

Les futures sur le CAC40 augurent d'un début de séance en hausse de 0,2%, au lendemain d'un gain de 0,8% à 5499 points, sur fond d'espoir d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines alors que des discussions au sommet sont prévues ce jour.



'Les médias ont révélé que la Chine est ouverte à un accord partiel avec les Etats-Unis. Pékin a aussi indiqué être prêt à accroitre ses achats de produits agricoles, mais noté que ses négociateurs ne feront pas de concessions sur les points clés', indique Wells Fargo.



Au chapitre des statistiques, sont notamment attendues la production industrielle française du mois d'août, avant l'ouverture, puis les prix à la consommation aux Etats-Unis de septembre, en début d'après-midi.



En attendant, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,1 milliards d'euros en août 2019, à comparer à 20,5 milliards le mois précédent, baisse liée à la fois à un recul de 1,8% des exportations et une augmentation de 0,5% des importations.



Sur le plan des valeurs, LVMH a annoncé une croissance de 16% des ventes à 38,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. La croissance organique des ventes ressort à 11% par rapport à la même période de 2018.



Euronext a fait état de volumes d'échanges moyens quotidiens de 8,73 milliards d'euros sur ses marchés au comptant au mois de septembre, en recul de 6,3% en comparaison avec la même période de l'année précédente.



Eiffage a fait part du lancement par Eiffage Génie Civil de la marque Ævia, sous laquelle elle réalisera désormais l'ensemble de ses activités d'équipement, d'entretien, de réparation et de renforcement d'ouvrages.



DBV Technologies a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation pour souscrire à 1.368.667 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.737.334 ADS, au prix de 6,59 dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.