CAC40 : biais négatif avant de nombreuses données

18/06/2019 | 08:29

Au lendemain d'un gain de plus de 0,4% à 5391 points pour le CAC40, les futures présagent un léger repli de 0,1% vers 5384 points à l'ouverture, avant la parution de plusieurs statistiques en cours de séance.



Les opérateurs seront attentifs à l'inflation de mai et à la balance commerciale d'avril dans la zone euro, puis à l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne ce matin, avant les chiffres de la construction résidentielle de mai aux Etats-Unis cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi annonce la création avec Google d'un nouveau laboratoire d'innovation pour 'transformer radicalement le développement des futurs médicaments et services de santé en tirant parti de la puissance des nouvelles technologies de données'.



Ipsen indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat à l'effet de racheter 150.000 de ses propres actions, représentant environ 0,18% du capital social, sur une période maximum de deux mois.



Dassault Systèmes annonce sa participation, en tant qu'investisseur principal à un financement de série B de 65 millions d'euros au bénéfice de la jeune pousse BioSerenity, spécialisée dans les dispositifs pour la télésanté en ligne.



CGG annonce enfin l'attribution par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) d'un contrat de traitement historique à son activité de traitement / imagerie de la division géoscience, aux Emirats Arabes Unis.



