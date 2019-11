CAC40 : biais négatif pour ce 11 novembre

11/11/2019 | 08:25

Après une clôture vendredi soir tout juste sous son équilibre à un peu moins de 5890 points, le CAC40 devrait ouvrir en retrait de l'ordre de 0,4% au vu des futures en ce 11 novembre, les séances suivantes s'annonçant chargées.



Seules des données britanniques, dont une première estimation de la croissance du PIB au titre du troisième trimestre, sont attendues ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre d'autres données macroéconomiques majeures.



Parmi ces dernières figureront notamment l'indice ZEW et la croissance en Allemagne, l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, le taux de chômage en France, ou encore les ventes de détail et la production industrielle américaines.



Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues par exemple celles d'Infineon, Deutsche Post, Merck KGaA, Bouygues, Vivendi en Europe, ainsi que celles de Cisco et Walmart de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, AXA a annoncé que le prix net de la cession des 144 millions d'actions ordinaires d'EQH à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions, a été fixé à 21,80 dollars par action.



Pernod Ricard a indiqué que son assemblée générale a fixé le montant du dividende à 3,12 euro par action au titre de l'exercice 2018-19. Compte tenu de l'acompte versé en juillet, le solde de 1,94 euro sera détaché le 25 novembre et mis en paiement le 27 novembre.



Latécoère a adressé une offre indicative non-engageante et être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de certains actifs et contrats de l'activité de câblage EWIS de Bombardier Aviation.



