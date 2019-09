CAC40 : biais négatif pour le début de semaine

30/09/2019 | 08:29

Après un gain de près de 0,4% à 5640 points vendredi, le CAC40 devrait ouvrir en léger repli de l'ordre de 0,3% vers 5626 points au vu des futures, avant une semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques.



Les opérateurs prendront connaissance ce lundi, en cours de matinée, d'une nouvelle estimation de la croissance britannique au deuxième trimestre, puis du taux de chômage dans la zone euro pour le mois d'août.



Les jours suivants, seront publiés notamment une estimation rapide de l'inflation en zone euro, les indices PMI et ISM en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que le rapport mensuel sur l'emploi américain, au titre de septembre.



Du côté des valeurs, Capgemini annonce l'extension pour deux ans de son contrat avec le fisc du Royaume Uni. Il en restera ainsi un fournisseur stratégique pour la gestion des données, le déploiement des technologies digitales et cloud, ainsi que pour les services applicatifs.



Bonduelle publie un résultat net au titre de 2018-19 de 72,6 millions d'euros, contre 72,3 millions l'exercice précédent, et une marge opérationnelle courante à 4,5%, en repli de 10 points de base en données comparables.



Le groupe papetier Antalis affiche un résultat net part du groupe en perte de 27 millions d'euros au titre du premier semestre, contre une perte de 16 millions au 30 juin 2018, et un EBITDA de 30 millions, en baisse de 16,4% (-9,9% en comparable).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.