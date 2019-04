CAC40 : biais nettement positif avant l'ouverture

01/04/2019 | 08:18

Les futures sur le CAC40 présagent un gain de l'ordre de 0,7% vers 5390 points, dans le sillage d'une clôture sur une note positive à Wall Street vendredi soir qui a permis par exemple au S&P500 de signer sa meilleure performance trimestrielle depuis 2009.



'Les nouvelles commerciales ont dopé le sentiment, avec Steve Mnuchin qualifiant les discussions de cette semaine entre la Chine et les Etats-Unis de productives', soulignait-on vendredi soir chez Wells Fargo Advisors.



Les opérateurs seront attentifs ce lundi aux indices PMI manufacturiers et à une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour mars, avant la parution cet après-midi des ventes de détail et de l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis pour février.



Au cours des jours suivant, doivent paraitre notamment les indices PMI et ISM des services, le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, puis le rapport américain sur l'emploi au titre du mois écoulé.



Dans l'actualité des valeurs, Alstom a indiqué qu'il fournira à Île-de-France Mobilités et à la Société du Grand Paris, 23 métros destinés aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, commande dont le montant dépasse les 100 millions d'euros.



Genfit a annoncé le règlement-livraison de son offre globale de 7.147.500 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares à un prix de 20,32 dollars et de 500.000 actions ordinaires à un prix de 18 euros.



