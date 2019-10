CAC40 : biais positif avant les premiers échanges

08/10/2019 | 08:29

Au lendemain d'un gain de 0,6% à près de 5522 points, le CAC40 devrait ouvrir en hausse d'environ 0,2% au vu des futures, alors que la Chine souffle le chaud et le froid dans ses négociations avec les Etats-Unis.



'Pékin a prévenu que ses négociateurs ne prendraient pas d'engagements sur les réformes industrielles, les subventions d'Etat ou la propriété intellectuelle', soulignait-on lundi soir chez Wells Fargo Advisors.



Ce dernier notait toutefois que, de façon plus encourageante, 'le Ministre chinois du Commerce a indiqué que le pays est ouvert à un accord partiel tenant compte d'un calendrier pour les problèmes plus complexes'.



Les opérateurs doivent prendre connaissance de la production industrielle allemande et de la balance commerciale de la France pour août, peu avant l'ouverture, puis des prix à la production américains de septembre, en début d'après-midi.



Sur le plan des valeurs, CACEIS Bank, filiale de Crédit Agricole, annonce qu'environ 1,77% des titres KAS Bank ont été apportés à son OPA amicale pendant sa réouverture, portant le montant total des titres apportés à l'offre à 97,07% du capital.



Saint-Gobain a finalisé lundi la cession de son activité de distribution de matériaux de construction Optimera au Danemark à Davidsens Tommerhandel. Cette activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,1% au titre du mois de septembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,6 point à 89,2%.



