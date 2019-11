CAC40 : bien orienté dans l'attente de l'emploi américain

01/11/2019 | 10:53

La Bourse de Paris commence le mois de novembre sur une note optimiste, l'indice CAC40 avançant de 0,4% vers 5751 points, dans l'attente de la publication des chiffres de l'emploi pour octobre aux Etats-Unis.



Attendu à 13h30, le rapport du Département du Travail pourrait faire ressortir, selon le consensus des économistes, quelque 80.000 créations de postes non agricoles le mois dernier, et un taux de chômage revenu à 3,6%.



Les investisseurs espèrent que la situation de l'emploi ne suscitera pas trop de motifs de préoccupation alors que la Fed a manifesté mercredi son intention d'opérer une pause dans ses baisses de taux d'intérêt.



'Les chiffres risquent toutefois d'être pénalisés par la grève chez General Motors, les grévistes étant systématiquement comptabilisés comme des demandeurs d'emplois', prévient-on chez Danske Bank ce matin.



Toujours aux Etats-Unis, doit paraitre ce vendredi l'indice ISM du secteur manufacturier, attendu en petite hausse par le consensus, ainsi que les résultats trimestriels des géants pétroliers ExxonMobil et Chevron.



En attendant, on notera que Renault (+1,2%) et Peugeot (+1,9%) ont le vent en poupe après une hausse de 8,7% des immatriculations de voitures particulières neuves en France en octobre, d'après le CCFA.



