CAC40 : bien orienté dans sillage de WStreet dopé par des OPA

09/10/2020 | 16:46

Le CAC40 (+0,4% à 4.930) confirme le franchissement du seuil des 4.900 points acquis hier, mais l'indice s'éloigne de ses plus hauts du jour (4.954 points) alors que la projection des gains de la mi-séance préfigurait un comblement du 'gap' des 4.978 du 18 septembre avant la fin de la séance, un signe de confiance à la veille du weekend.



L'euro-Stoxx50 s'adjuge +0,3% , freiné par Francfort qui s'effrite de -0,2% et tutoie le palier des 13.000Pts.

Wall Street a rouvert en hausse mais peine à préserver ses gains initiaux puisque le Dow Jones est tout juste stable.

En revanche le Nasdaq gagne +0,7%, dopé par l'annonce d'une possible OPA géante : AMD se propose de racheter Xilinx (qui pèse plus de 25Mds$), pour un prix de 123$/titre, ce qui valoriserait la cible à près de 30Mds$.

Cette opération fait grimper ST-Micro de +2,8%, leader du CAC40.



Wall Street a enchaîné jeudi une seconde séance de hausse après des déclarations du président américain Donald Trump, selon lequel il y a désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès.

Steven Mnuchin et Nancy Pelosi tenteraient de parvenir à un compris tandis que le porte-parole Républicain Mitch McConnel estime qu'il n'y aura pas d'accord avant 3 semaines (d'ici la veille des élections).



'Les acheteurs ont repris le contrôle des marchés dans l'optique d'une victoire probable de Joe Biden et les propos de Trump sont désormais considérés comme secondaires', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Même les commentaires de Trump selon lesquels il se servirait des droits de douane comme une arme contre la Chine au cours de son second mandat n'a pas fait fléchir les marchés hier', souligne la banque danoise.



Cette dernière séance de la semaine s'annonce peu intense sur le front des statistiques, avec les stocks des grossistes aux Etats-Unis qui ressortent en hausse de 0,4% en août 2020, selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une hausse de 0,5%, après un repli de 0,2% en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -0,3%).

De leur côté, les ventes des grossistes américains ont augmenté de 1,4%. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,31 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,35 mois en août 2019.



En Asie, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a toutefois gagné 2% vendredi suite à la publication d'un indice PMI Caixin des services en hausse à 54,8 en septembre, contre 54 au mois d'août, signalant une expansion du secteur tertiaire pour le cinquième mois consécutif.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que les volumes demeurent toujours aussi anémiques à Paris, avec seulement 2,5 milliards d'euros traités hier sur le CAC... et à peine 1,5MdE au bout de 7 heures de cotations



Une activité faible, qui laisse effectivement penser que les acheteurs ne sont toujours pas là et que le CAC se contente d'un suivi 'technique' de la hausse des indices new-yorkais.



Du coté des valeurs, Eramet va s'imposer comme la vedette du jour avec +13,5%... la hausse s'accélérant avec des rachats de découvert.



Euronext (-5%) annonce un accord ferme avec London Stock Exchange Group pour l'acquisition de 100% de London Stock Exchange Group Holdings Italia SpA, société holding de Borsa Italiana Group, pour un montant en numéraire de 4.325 millions d'euros.



Alstom annonce un contrat pour fournir 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d'euros.



Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Novo Banco en vue de l'acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie au Portugal, portant ainsi sa participation à 100% du capital de GNB Seguros.





