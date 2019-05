CAC40 : bloqué vers 5.330,commandes bien durables décevantes

24/05/2019 | 15:21

Le rebond du CAC40 s'est figé au sein de la fourchette 5.325/5.335: actuellement, avec +0,8%, c'est plutôt le bas de la fourchette.

L'Euro-Stoxx50 prend 1% à 3.360 alors que Francfort et Paris font jeu égal autour de +0,8%.



La Bourse de Paris reprend quelques couleurs sur fond de vagues espoirs d'un adoucissement de la position de Washington sur les questions commerciales (le cas Huawei pourrait être inclus dans un 'deal' général avec la Chine.

Hier, le marché parisien s'était replié de 1,8% dans des volumes d'environ quatre milliards d'euros, un niveau nettement plus étoffé que lors des séances précédentes.

Le repli dépasse légèrement les -2% sur l'ensemble de la semaine, l'essentiel du décalage s'étant produit jeudi.



Wall Street a pour sa part réussi à contenir ses pertes au cours des deux dernières heures de cotations jeudi, avec un Dow Jones qui ne cédait que 1,1% au coup de cloche final.



Il apparaît néanmoins que la nervosité des investisseurs concernant les conséquences du bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis est remontée d'un cran ce jeudi.



'Les inquiétudes sur la croissance mondiale pénalisent le sentiment de marché', résument ce matin les équipes de Danske Bank.





Alors que le scénario d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale refait surface, ce qui l'avait fait décrocher la veille, le baril de brut léger américain se reprend modestement de 1% à 58,6 dollars.



Le Département du Commerce fait état d'une baisse de -2,1% des commandes de biens durables aux États-Unis en avril.



Cette baisse s'avère conformes aux attentes, puisque les économistes anticipaient en moyenne une baisse de -2%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, le niveau des commandes est resté stable.



En plus de l'opposition sino-américaine, les intervenants doivent également composer avec les derniers développements liés au Brexit, Boris Johnson faisant désormais figure de candidat sérieux pour succéder à une Theresa May annoncée comme démissionnaire.



Titre le plus actif aujourd'hui, Casino (+9%) a indiqué que son actionnaire de référence, Rallye, l'a informé de l'ouverture de procédures de sauvegarde de six mois concernant Rallye et ses filiales Cobivia et HMB, ainsi que les sociétés Foncière Euris, Finatis et Euris.



Oddo adopte une opinion d'Achat sur Casino contre Neutre avec un objectif de cours de 36 E. Les analystes estiment que le lien financier néfaste entre Casino et sa maison mère Rallye est, enfin, dénoué. Oddo maintient son opinion Alléger sur le titre Rallye avec un objectif de cours de 5 E.



Invest Securities relève également sa recommandation sur Casino de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 33,4 à 32 euros.



TF1 a annoncé ce matin qu'à compter du 24 mai, François Pellissier devient directeur général de TF1 Publicité et des Sports du groupe et intègre le comité exécutif. Il succède à Régis Ravanas DGA Publicité et Diversification, ce dernier ayant souhaité quitter le groupe.



