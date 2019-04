CAC40 : cascade de records annuels, mauvaises stats ignorées

03/04/2019 | 18:24

Le 1er trimestre fut presque historique, mais que dire de l'entame de 2ème trimestre avec un CAC40 qui aligne 3 séances de hausse (dont +0,84% ce mercredi à 5.469), soit +120Pts d'une seule traite et qui porte son avance annuelle à +15,5% : étourdissant !



Wall Street bat également ses records annuels avec un Nasdaq en hausse de +1,1% et surtout avec 90% de titres du S&P500 (+0,6%) dans le vert, et plus de volumes que la veille (séance la plus creuse de l'année à New York).



Wall Street qui a connu un trou d'air peu après 16H a digéré en une demi-heure un nouveau mauvais chiffre: l'activité du secteur tertiaire américain (ISM des 'services') chute de 59,7 vers 56,1 en mars, déjouant un consensus de 58,00.



L'Euro-Stoxx50 engrange +1,3% dans le sillage de Francfort (+1,7%) avec un DAX qui renoue avec les 12.000Pts.



Un autre chiffre US décevant était tombé à 14H15 mais n'a pas bouleversé la donne: le secteur privé américain n'a généré que +129.000 emplois en mars selon le cabinet ADP, score nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à +170.000 (déjà en net retrait par rapport aux 197.000 créations de postes privés enregistrées au mois de février).



En Europe, le marché attendait avec impatience la publication des derniers indices européens PMI Markit pour le secteur des services.



L'activité globale a continué de croître à un rythme modéré dans le secteur privé de la zone euro en mars, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui, à 51,6 contre 51,9 en février, se replie légèrement mais affiche un niveau supérieur à son estimation flash (51,3).



Les stocks de pétrole US progressent de +7,2Mns baril: le Brent qui flirtait avec son record annuel à 69,5$ à Londres (au plus haut depuis le 7 novembre dernier) rechute de -0,5%, vers 69,3$.

Les stocks de fioul et de diesel recule de -2Mns de barils... mais de quoi compenser la hausse surprise des stocks de 'brut'.





Du coté des valeurs, le titre Saint Gobain s'envole de plus de 2,8% après les informations des Echos qui indique qu'une cession de Pont-à-Mousson pourrait être réalisée dans les prochaines semaines. Cette opération de cession serait en négociation avec le groupe Chinois XinXing selon le quotidien.

ST-Micro reste plus que jamais leader du CAC40 avec +5,7%: c'est la folie sur les semi-conducteurs cette année, avec pratiquement +30% de hausse de l'indices sectoriel à Wall Street.



L'équipementier aéronautique Safran fait part de la signature avec la compagnie Corsair et le louer d'avions Avolon d'un accord pour l'aménagement intérieur des trois nouveaux Airbus A330neo de Corsair mis en service par Avolon.



Total (+0,4%) fait part ce mercredi de la signature, avec le groupe chinois Guanghui, d'un contrat de vente et d'achat prévoyant la fourniture de 0,7 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an sur 10 ans.



Total annonce également la signature avec Tellurian d'une série d'accords renforçant leur partenariat pour le développement du projet Driftwood LNG en Louisiane, projet tirant parti de la baisse des coûts de production et des prix du gaz aux États-Unis.



Casino lâche 3% en réaction à la décision de Moody's d'abaisser sa notation financière de 'Ba1 perspective négative' à 'Ba3 perspective négative', précisant que ce changement n'a pas d'impact sur la disponibilité ou le coût de ses ressources financières.



