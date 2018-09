CAC40 : cède 0,3% malgré le rebond des indices US

28/09/2018 | 10:57

La Bourse de Paris est en baisse ce matin malgré le rebond des indices à Wall Street. L'indice CAC 40 cède 0,3% à 5525Pts. Avec un gain de 0,5% hier, le CAC a inscrit une 12ème séance de hausse sur 15 et affiche désormais une progression de plus de 0,8% sur l'ensemble de la semaine.



Hier soir, de bons indicateurs économiques ainsi que la forme étincelante des locomotives Apple et Amazon avaient permis à Wall Street de grappiller 0,2%, le Nasdaq s'étant détaché avec une hausse de 0,6%.



La guerre commerciale menée par Donald Trump, les taux qui se renchérissent ou le dérapage budgétaire de l'Italie, rien ne semble pouvoir affecter le mouvement ascendant de la place parisienne.



'Une seconde phase haussière a pris forme et devrait porter l'indice vers une première zone de résistance à 5555/5560 points', prédisent les analystes de Kiplink Finance.



'Ce niveau sera force de soutien à une extension haussière ayant pour objectif maximal de court terme les 5640 points, soit pratiquement le plus haut annuel', indique le gestionnaire parisien.



Parallèlement, l'euro tend à se stabiliser avant l'estimation des prix à la consommation dans la zone euro pour septembre, qui sera dévoilée à 11h00.



Les économistes attendent l'indice CPI à 2% le mois dernier, toujours soutenu par les prix de l'alimentation et l'énergie.



En France, les prix à la consommation ralentiraient très légèrement en septembre 2018, à +2,2% en rythme annuel après +2,3% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



En août 2018, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de 0,8% en volume, après une stabilité en juillet, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



Aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi les chiffres des revenus et dépenses des ménages, puis l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Du coté des valeurs, Bureau Veritas a annoncé le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025, assortie d'un coupon de 1,875%.



Bordeaux Métropole a choisi Veolia pour gérer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé le contrat de gestion de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines sur l'ensemble du territoire de la métropole (Martignas-sur-Jalle excepté). Ce contrat débutera le 1er janvier 2019 pour 7 ans.



PSA a annoncé le lancement du service d'autopartage ' Yiweixiang Free2Move Carsharing ' à Wuhan en Chine. La flotte comprendra 3 000 véhicules électriques dans le courant de l'année 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.