CAC40 : chute avant de nouveaux indicateurs économiques

15/10/2020 | 11:04

La Bourse de Paris chute ce matin, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche d'une nouvelle fournée de résultats trimestriels. L'indice CAC 40 perd 2,2% à 4821 points.



Les investisseurs auront largement de quoi retenir leur attention lors de la séance à venir, entre une nouvelle vague de résultats et plusieurs rendez-vous économiques de premier plan.



Une série de grands noms de la cote, dont Morgan Stanley, s'apprêtent à publier leurs comptes dans la journée.



Les opérateurs seront également à l'affût des statistiques économiques, avec au programme du jour les inscriptions aux allocations chômage hebdomadaires aux Etats-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New York ou l'indice de la Fed de Philadelphie.



Ces deux derniers indicateurs permettront de fournir une première vue sur le moral dans l'industrie en ce début de mois d'octobre.



'La réouverture du commerce mondial reste un facteur essentiel de la reprise industrielle', rappellent les équipes d'Oddo BHF. 'Ces indices sont revenus sur leur niveau pré-pandémie. Il n'y a plus guère de rattrapage à espérer', prévient la banque privée parisienne.



La séquence de hausse qui s'est achevée lundi soir avait été portée par des espoirs d'accord au Congrès sur un nouveau plan de relance, mais Steven Mnuchin - le secrétaire au Trésor américain - a prévenu hier soir qu'il était peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates avant le scrutin du 3 novembre.



Résultat des courses, le Dow Jones a terminé la séance de mercredi non loin de ses plus bas du jour, avec un repli de 0,6%, tandis que le Nasdaq perdait 0,8%.



Se profile également aujourd'hui un Conseil européen extraordinaire qui pourrait constituer la dernière chance en vue de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni avant la date fatidique du 31 décembre.



'Officiellement, les deux camps rejettent toute concession', avertissent les équipes d'Oddo. 'En privé, il semble qu'il y ait encore un espoir d'un accommodement de dernière minute', affirme toutefois l'intermédiaire financier.



Du coté des valeurs, Publicis Groupe dévoile au titre du troisième trimestre 2020 un revenu net de 2.343 millions d'euros, en baisse de 9,1% avec un impact négatif de change. En organique, il s'est contracté de 5,6%, une performance 'au-dessus des prévisions de dépenses publicitaires'.



Veolia annonce avoir levé deux milliards d'euros dans des conditions 'très attractives', avec un carnet d'ordres dépassant les six milliards et 'provenant d'investisseurs nombreux et de qualité (plus de 500 ordres en provenance de trois continents)'. Les produits de cette opération servent à refinancer l'acquisition la semaine dernière de 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie.



Vivendi prend acte de la décision du Président du tribunal de commerce de Paris de ne pas faire droit à sa demande de convocation dans les meilleurs délais d'une Assemblée générale du groupe Lagardère. Le groupe va faire appel de cette décision. Il souhaite obtenir la convocation rapide d'une assemblée générale de Lagardère.



