CAC40 : chute de -1,5%, -2,7% en hebdo, -6,7% en mai

31/05/2019 | 15:08

Après son timide redressement de la veille (+0,5%), la Bourse de Paris replonge et la correction de -1,5% (sous 5.175) emporte tous les supports court et moyen terme sur son passage.

Le bilan est lourd avec -2,7% en hebdo, -6,7% en mai



Le marché se prend une série de coups de massue sur la tête avec les 5% de taxes sur tous les produits importés du Mexique(qui ne parvient pas à endiguer le flux de migrants) à compter du 10 juin, sanction qui sera renforcée de +5% tous les 10 du mois jusqu'à atteindre 25% en octobre.



Au Japon, le Nikkei a chuté de -1,63% (franche cassure du plancher des 21.000) dans le sillage des annonces de Trump cette nuit et de la dégradation de l'indice synthétique mesurant la confiance des ménages japonais s'est tassé d'un point pour s'établir à 39,4 en mai.



En Chine, c'est le PMI manufacturier qui retombe sous le seuil d'expansion des 50 au mois de mai (à 49,4 contre 50,1 en avril), les commandes plongent de 49,2 vers 46,5.

Les anticipations de croissance sont revues à la baisse, ce qui entraîne une lourde rechute des cours du pétrole, de l'ordre de 2,5% sur le Brent, à 64,9$.

'La tendance de court terme laisse penser qu'il existe toujours un potentiel baissier, avec une dynamique d'ensemble allant également en ce sens', note Kyle Rodda, analyste marchés chez IG.



L'absence de publications macroéconomiques de premier plan cette semaine n'a pas permis aux opérateurs de se rassurer sur la vigueur de l'activité.



Les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains pour le mois d'avril rassurent un peu: les dépenses ont augmenté de 0,3% en avril, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,2%.



De leur côté, les revenus se sont accrus de 0,5% en avril, après un gain de 0,1% en mars, et alors que le consensus visait une augmentation de 0,3% pour le mois d'avril.



En cas de nouvelle incursion sous les 5210 points, c'est le 'gap' des 5020 points du 11 février qui pourrait être comblé, avertissent les chartistes.



