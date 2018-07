CAC40 : chute sous 5500, le Nasdaq amplifie sa décrue à -1,3%

30/07/2018 | 18:37

Le CAC40 en termine sur un repli de -0,38% vers 5.491, c'est à dire plutôt dans le bas de l'étroite fourchette de fluctuation observée ce lundi.

Alors que le CAC40 s'accrochait encore au-dessus des 5.500 vers 15H30, la réouverture de Wall Street a confirmé la lourdeur initiale des places européennes: le S&P500, initialement stable, n'a pas tardé à perdre 0,5% et le Nasdaq perdait rapidement plus de 1%, puis -1,3%, pour la 3ème fois consécutive).



Les 'FAANG' subissent de nouveau une grosse pression vendeuse avec -3% sur Facebook, -5% sur Netflix, -1,5% sur Amazon et -1,2% sur Apple.

Une exception remarquable: AMD (+3,6%) prend +30% depuis le 1er juillet et +90% depuis le 1er janvier.



Rien à ajouter sur l'Euro-Stoxx50 (-0,42%) qui restait littéralement figé depuis l'ouverture entre 3.512 et 3.520 (0,25% de 'volat', c'est un minimum historique) alors que se poursuit la saison des résultats des entreprises.

La bourse de Londres a fini inchangée de son côté.



Les résultats de Caterpillar étaient très attendus ce lundi: bonne surprise, le constructeur d'engins de chantier et d'exploitation de sites miniers relève ses prévisions 2018.



Quelques chiffres à l'agenda également ce lundi en Europe : l'indice du climat des affaires de la Commission européenne s'effrite de -0,09 à 1,29 point en juillet (le consensus Reuters était de 1,35) et l'indice du 'sentiment économique' se tasse modestement, de -0,2Pt à 112,1 (le consensus Reuters était de 112).

Les promesses de ventes de logements neufs aux Etats Unis se sont redressées de +0,9% (contre +0,8% attendu).

Le point d'orgue monétaire, ce sera la réunion de la FED mardi et mercredi, mais son communiqué final ne devrait guère réserver de surprises, les analystes n'anticipant aucune décision majeure en termes de politique monétaire en plein coeur de l'été.



Malgré tout, les déclarations de l'institution seront particulièrement suivies alors que Donald Trump s'est autorisé la semaine passée une sortie publique afin de critiquer la politique de resserrement monétaire qu'elle conduit depuis quelque temps.



'Cela pourrait vouloir dire que la Réserve fédérale va être soumise à une pression croissante dans les mois qui viennent', prédit un observateur.



Vendredi, la statistique toujours très suivie des créations d'emplois renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine et apportera peut-être quelques indications sur la prochaine date à laquelle la Fed relèvera une nouvelle fois ses taux.



Sur le marché des changes, l'euro se renforce de +0,45% à 1,1715/Dollar. C'est aussi le cas du Brent, à 75 dollars (+0,85%).



Dans l'actualité des valeurs, Air Liquide (en baisse, -2,5% à Paris) a publié un résultat net part du groupe de 1.040 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en hausse de 12,1%, et une marge opérationnelle à 16% hors effet énergie, en légère baisse de 10 points de base.



Le chiffre d'affaires du géant des gaz industriels s'établit à 10.162 millions d'euros, en baisse de 1,3% en données publiées et en croissance comparable de 5,8%, proche de la borne supérieure de l'objectif de son plan stratégique NEOS 2016-2020.



Total annonce que le projet Ichthys, dont il détient une participation de 30%, a franchi une étape majeure avec la mise en production du premier puits offshore, qui marque le début d'une quarantaine d'années d'exploitation de ce champ de gaz et condensats. Le titre est stable ce matin (+0,3%).



Marie Brizard chute de -5,9% alors que le chiffre d'affaires net consolidé non audité du 2ème trimestre 2018 s'élève à 107,9 millions d'euros, en repli de -11,4% par rapport au 2ème trimestre 2017, a fait savoir le groupe vendredi soir. Effet négatif logique sur le titre : -4%.



Le titre M6 (Metropole Tele) dominait symétriquement le SBF-120 avec +5,3% ce lundi. Le groupe a fait savoir vendredi soir qu'il était entré en négociations exclusives avec avec le fonds d'investissements GACP (États-Unis), en vue de la cession de 100% du club de football des Girondins de Bordeaux. Il a par ailleurs fait état, la semaine dernière, d'un résultat net semestriel de 79,5 ME (+15,1%) avec une marge nette de 10,8%, avec un chiffre d'affaires consolidé de 738,0 ME, en croissance de +11,4%.





