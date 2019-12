CAC40 : chute vers 5700 dans sillage du luxe (menaces Trump)

03/12/2019 | 15:14

La Bourse de Paris -au travers des valeurs du luxe qui sont directement menacées par Trump- chute de plus de 1% (et même de -1,1% à 5.723).

Le CAC40 se rapproche rapidement de la zone de soutien des 5.690/5.700 (-3,2% en 48H).

Donald Trump provoque également un nouvel accès de nervosité en publiant un tweet dans lequel il se dit 'à l'aise avec l'idée d'attendre après l'élection présidentielle' pour parvenir à un accord commercial avec la Chine: il pourrait donc y avoir poursuite des sanctions douanières, avec renforcement à l'horizon du 15 décembre, ce à quoi la Chine ne manquera pas de riposter à son tour.



Wall Street est attendu en repli de -0,3% après avoir signé un brusque retournement de tendance hier... mais les pertes ont toutefois été deux fois moins importantes que les places européennes, le Dow Jones ayant cédé environ 1% au coup de cloche final lundi soir.



Les investisseurs ont peu apprécié une série de tweets de Donald Trump vantant les vertus des surtaxes douanières, qui présentent le mérite de 'faire rentrer de l'argent' à en croire le président américain.



Plus préoccupant, Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% sur les produits français tels que le champagne ou les sacs à main (Hermès chute de -2,4%, Kering de -2,2%) en représailles au projet de taxe française sur les géants du numérique ('GAFA').



'Cette passe d'armes avec la France accroît par ailleurs le risque que les Etats-Unis infligent des droits de douane supplémentaires aux véhicules importés d'Europe', s'inquiètent les équipes de Danske Bank.



Ces propos ont déclenché une consolidation des Bourses asiatiques, avec une perte de plus de 0,6% de l'indice Nikkei à Tokyo.



Au final, les menaces du président américain pourraient surtout provoquer un changement d'humeur sur des places boursières mondiales euphoriques depuis le début de l'automne.



'Après tout, les valorisations, les prises de positions et le sentiment général commençaient à devenir un peu trop optimistes', estime ainsi Kyle Rodda, stratège chez IG.



Du coté des valeurs, EDF a levé avec succès 1,25 milliard d'euros avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 2,00%. Le groupe est noté A- par S&P, A3 par Moody's, A- par Fitch. ' Cela représente le montant le plus important levé par un émetteur corporate sur le marché EUR à cette maturité ' indique le groupe.



Solvay et SGL Carbon ont conclu un accord pour développer des composites compétitifs de fibres de carbone avancées pour les structures primaires de l'aérospatiale.



Selon BFM Business, le mandat de l'actuelle directrice générale (DG) d'Engie, Isabelle Kocher, pourrait ne pas être renouvelé à son terme, en mai prochain. Une nouvelle réunion du conseil d'administration d'Engie, qui pourrait être 'décisive', aura lieu le 17 décembre.



