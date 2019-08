CAC40 : clôture fortement positive à la suite de Wall Street

13/08/2019 | 18:00

Végétant dans le rouge pendant la plus grande partie de la séance, l'indice CAC40 a grimpé brusquement en cours d'après-midi dans le sillage de Wall Street, pour finir sur un gain solide de 1% à un peu plus de 5363 points.



Les indices mondiaux profitaient en fin de journée d'espoirs d'apaisement des tensions entre Washington et Pékin, un responsable américain ayant indiqué que Donald Trump pourrait repousser à décembre certaines hausses de taxes sur des biens chinois.



'La période électorale aux Etats-Unis approche et un accord commercial serait clairement dans l'intérêt du président', juge Meeschaert AM, pour qui 'tout semblant d'accord serait bienvenu', et la récente baisse pourrait représenter une 'opportunité'.



Ce contexte fait oublier l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, qui a décroché de 19,6 points pour tomber à -44,1 en août, au plus bas depuis la fin 2011, alors qu'il n'était attendu que vers -27 en consensus.



Autre donnée de la séance, le Département du Travail a fait état d'une inflation annuelle de 1,8% aux Etats-Unis pour le mois de juillet (+2,2% hors éléments volatils), dépassant de 0,1 point le consensus des économistes.



Du côté des valeurs, Getlink a reculé de 2,2% après un trafic en baisse sur ses navettes sous la Manche en juillet, un repli qui intervient alors que l'économie britannique commence à montrer quelques signes de faiblesse.



Neoen a grimpé de 2,9% après avoir remporté un projet solaire d'une capacité totale d'environ 65 MWc lors du dernier appel d'offres gouvernemental au Portugal, centrale dont le développement est déjà à un stade très avancé.



