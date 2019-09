CAC40 : conforte ses gains malgré accélération repli W-Street

26/09/2019 | 18:13

La Bourse de Paris finit en hausse de +0,65% à 5.620 et fait preuve de résilience (tout comme l'Euro-Stoxx50 à +0,55%) alors que Wall Street a rebasculé dans le rouge (après +0,2% à l'ouverture), creusant nettement ses pertes après 17H15.



Le Dow Jones cède ce soir -0,5%, le S&P -0,6% à -0,7% et le Nasdaq -1,1% alors que l'affaire de la conversation téléphonique Trump/Zelensky rebondit avec la divulgation des éléments relevés par le 'lanceur d'alerte' concernant la demande enquête de Trump sur Joe Biden.



Il apparaît que Trump avait tenté de restreindre l'accès aux documents à des membres des services secrets (et c'est l'un d'eux qui à lancé l'affaire en tant que 'lanceur d'alerte' au motif de tentative d'influer sur les élections de 2020 par le biais d'une puissance étrangère)



Ces nouveaux développements occultent l'impact positif de l'espoir d'un accord sino-américain: Donald Trump ayant affirmé que la signature d'un texte pourrait survenir 'plus tôt qu'on le pense'.



Le point d'orgue de cette séance en terme de statistique, c'était la publication de la dernière estimation du PIB américain : a progressé de 2% -comme anticipé par le consensus- en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, c'est donc parfaitement neutre pour Wall Street.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 210.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 208.000), un chiffre très proche des 312.000 anticipés.

Peu d'impact sur le marché des changes mais le Dollar poursuit sa progression à 1,0940/E (soit +0,1%).



Du coté des valeurs, Dassault Système domine largement avec +4,7%, loin devant CapGemini avec +2,5% puis Sodexo et Véolia avec +2%.



EssilorLuxottica (+1,5%) a organisé hier, à Londres, sa journée investisseurs 2019 et présenté sa vision stratégique.



Le groupe a confirmé les synergies (de 420 à 600 millions d'euros sur le résultat d'exploitation à horizon 2023) visées dans le cadre du rapprochement d'Essilor et de Luxottica, et a fourni nombre de détails sur la stratégie actuellement mise en place.



Deutsche Bank a confirmé son conseil de 'conserver' l'action EssilorLuxottica. L'objectif de cours demeure inchangé à 138 euros.



Kering (+1,1%) a réalisé hier avec succès le placement d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. En raison d'une forte demande, le montant nominal de l'émission a été porté de 500 millions d'euros à 550 millions d'euros.



Le titre Trigano chute de près de 22% (-21,8% à 71,3E) à la Bourse de Paris après l'annonce de ses ventes annuelles.

Oddo estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires décevant au 4ème trimestre marqué par un recul de 9,4% à 469,8 ME (effet de base négatif, le repli est peu prononcé en séquentiel) alors que le bureau d'analyse s'attendait à 496,8 ME (consensus 537,5 ME).



