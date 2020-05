CAC40 : consolidation attendue avant des indicateurs

29/05/2020 | 08:31

Au lendemain d'un gain de près de 1,8% à 4771,4 points, les futures sur le CAC40 augurent d'une consolidation de l'ordre de 0,7% vers 4727 points, alors qu'une batterie de statistiques doit paraitre dans cette dernière journée du mois.



Avant l'ouverture des marchés, sont attendues en France les données détaillées du PIB au premier trimestre, l'estimation provisoire de l'inflation du mois de mai, ainsi que les prix à la production et les dépenses des ménages pour avril.



En cours de journée, doivent paraitre l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro au titre de mai, puis les revenus et dépenses des ménages américains pour avril et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



Sur le front des valeurs, Renault présente son projet de plan de transformation visant une économie de plus de deux milliards d'euros sur trois ans et à constituer les bases d'une nouvelle compétitivité, plan prévoyant notamment un ajustement des effectifs.



Sanofi indique avoir désigné quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif, nominations qui viennent compléter les changements d'organisation apportés en février dernier, afin de resserrer son équipe dirigeante.



EssilorLuxottica annonce avoir placé avec succès une émission d'obligations de trois milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et huit ans, et un rendement moyen de 0,46%, pour un livre d'ordres final atteignant presque 11 milliards.



Ipsen fait part de la nomination par son conseil d'administration de David Loew comme directeur général et membre du conseil, avec prise de fonctions le 1er juillet. Il succèdera alors à Aymeric Le Chatelier qui reprendra alors les seules fonctions de directeur financier.



