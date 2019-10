CAC40 : consolidation en vue en début de semaine

14/10/2019 | 09:05

Après une progression du CAC40 de 1,7% à 5665 points vendredi, les futures sur l'indice parisien présagent un retrait de l'ordre de 0,3% en début d'une semaine qui sera marquée par le démarrage des publications de résultats outre Atlantique.



Parmi les nombreuses données prévues cette semaine, figurent l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis.



Surtout, c'est au cours des prochains jours que sera donné le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis au titre du troisième trimestre, avec notamment ceux des banques JPMorgan, Citi et Wells Fargo mardi.



Pour l'heure, Total étend son partenariat avec Adani, premier conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures en vue de contribuer au développement du marché indien du gaz naturel.



L'équipementier automobile Faurecia a signé un protocole d'accord avec son pair allemand Continental en vue d'acquérir les 50% restants de sa co-entreprise SAS, pour un montant de 225 millions d'euros (hors trésorerie).



Bic réduit ses perspectives pour 2019, n'attendant plus qu'un chiffre d'affaires à base comparable en baisse de 0% et 2%, et une marge d'exploitation normalisée dans le bas de la fourchette initiale de 16,5% à 18%.



Par contraste, Virbac relève sa perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants entre 5% et 7%, et estime que sa marge opérationnelle courante ajustée devrait maintenant progresser d'environ 2,5 points à taux de change constants.



