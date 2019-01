CAC40 : consolide après la hausse de vendredi

21/01/2019 | 11:08

La Bourse de Paris entame la semaine légèrement dans le rouge, avec un retrait de 0,2% à 4.864 points sur le CAC40, l'heure semblant être aux prises de profits pour les investisseurs.



A Wall Street, la séquence comme on n'en avait plus observé depuis juin 2018 s'est terminée en beauté avec un indice Dow Jones qui s'est adjugé +1,4% à 24.706 points (soit +3% sur la semaine). Le S&P-500 a pris 1,3%, à 2.671 points et a engrangé +2,9% sur la semaine, le Nasdaq Composite +1,03%, à 7.157 points (soit +2,7% en hebdomadaire).



'Le marché parisien a opéré une forte remontée lors de la séance de vendredi qui a permis à l'indice de finir sur une performance hebdomadaire proche de 2%', estime un analyste de Saxo Banque.



'En outre, le CAC 40 est proche de la sortie du range à court-terme compris entre 4730 points et 4880 points. Un échappement au-dessus des 4880 points pourrait permettre aux investisseurs d'être un peu plus optimiste sur les prochaines semaines', poursuit-il.



Il pointe par ailleurs que cette semaine sera marquée par la publication des indicateurs PMI pour la zone euro (estimation flash) ainsi que par la réunion de politique monétaire de la BCE.



Côté valeurs, Iliad recule de 1%, la maison-mère de Free ayant annoncé vendredi soir la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec Jaguar Network, à travers une prise de participation majoritaire à hauteur de 75%.



AccorHotels cède 0,9% alors qu'au terme de la période de souscription de son OPA sur Orbis, les investisseurs ont apporté environ 15,3 millions d'actions pour un montant total de 337 millions d'euros, représentant environ 33,1% du capital d'Orbis.



SMBC Aviation Capital, le principal loueur d'avions, a porté son carnet de commandes total à la famille A320neo à 181 appareils après avoir signé une commande ferme de 65 appareils supplémentaires (15 A321neo et 50 A320neo). La commande a été finalisée en 2018 et incluse dans les chiffres de commandes de fin d'année.



Dans un point sur l'EPR de Flamanville, EDF annonce poursuivre activement le plan d'actions sur les soudures du circuit secondaire principal annoncé le 25 juillet dernier. Le début des essais dits 'à chaud' est désormais prévu pour la deuxième quinzaine de février.



Casino annonce avoir conclu des promesses en vue de la cession de six hypermarchés -figurant parmi les moins performants du parc- à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros.



Dans le cadre le cadre d'une réflexion globale sur l'univers des logiciels de gestion du cycle de vie des produits, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours relevé de 124 à 128 euros.



L'analyste Oddo BHF indique ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Renault, assortie d'un objectif de cours de 100 euros, malgré des ventes de décembre inférieures à ses attentes.



