CAC40 : correction en vue avant une batterie de statistiques

21/05/2020 | 08:33

Dans l'attente d'une batterie de statistiques, les futures sur le CAC40 augurent d'un début de séance sur un repli de 0,8% vers 4450 points pour l'indice phare de Paris en ce Jeudi de l'Ascension, au lendemain d'un bond de près de 0,9% à 4497 points.



'Les marchés actions ont commencé doucement mercredi alors que les scientifiques mettaient en doute les tests de vaccination de Moderna, mais se sont ensuite redressés sur fond d'une forte demande pour de la dette souveraine', rappelle Liberum.



IHS Markit dévoilera les estimations flash de ses indices PMI au titre du mois en cours, en Europe ce matin, puis aux Etats-Unis cet après-midi, ce qui permettra aux opérateurs de se faire une idée plus actuelle de la situation du secteur privé.



Aucune autre donnée n'est prévue sur le vieux continent, mais l'indice Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens doivent paraitre outre Atlantique.



Sur le front des valeurs, bioMérieux annonce le marquage CE des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19.



ALD indique qu'à l'occasion de son assemblée générale convoquée le 20 mai, et par suite de l'approbation des résolutions concernées, Anik Chaumartin a été nommée en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans.



Covivio annonce qu'à l'issue de la période d'exercice, ouverte du 29 avril au 18 mai inclus, 82,26% du capital a opté pour le paiement en actions de son dividende au titre de 2019 de 4,80 euros par action.



