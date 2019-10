CAC40 : dans le rouge après la décision de la Fed

31/10/2019 | 10:33

La Bourse de Paris débute la séance en baisse jeudi matin après la décision la veille de la Réserve fédérale américaine de réduire comme prévu ses taux d'intérêt pour la troisième fois cette année, tout en exprimant sa volonté de faire une 'pause' dans ses baisses de taux. L'indice CAC 40 perd 0,5% à 5738 points.



Le communiqué final de Fed a toutefois révélé que deux membres du comité de direction (Eric Rosengren et Eddie George) avaient voté contre la baisse de taux, finalement décidée au vu des incertitudes qui pèsent encore sur l'économie et d'une inflation jugée un peu faible.



Si l'activité aux Etats-Unis croît à un rythme 'modéré', le marché de l'emploi reste robuste et les dépenses des ménages très solides, à en croire l'analyse de la Fed.



Malgré cette décision sans surprise, Wall Street a fini la journée de mercredi à de nouveaux plus hauts historiques, les investisseurs notant que l'espoir d'une quatrième baisse des taux cette année n'était pas totalement écartée en cas de 'changements radicaux'.



Les opérateurs y ont vu une porte ouverte à une nouvelle baisse puisque des 'changements radicaux' pourraient en effet survenir en cas d'échec des négociations commerciales sino-américaines.



'On dirait que la Fed cherche à se donner du temps, du moins dans l'immédiat, afin de voir comment les choses évoluent, mais la perspective d'une nouvelle baisse des taux en décembre nous semble pour l'instant très incertaine', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank.



L'autre événement de la soirée d'hier, ce fut la publication trimestrielle d'Apple, qui n'a pas donné lieu - elle - à beaucoup de controverses puisque le géant technologique a largement battu le consensus.



Le groupe de Cupertino (Californie) affiche en effet un bénéfice de 13,7 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, soit un profit par titre de 3,03 dollars là où le consensus attendait 2,84 dollars.



Son chiffre d'affaire ressort à 64 milliards de dollars, contre 63 milliards anticipés, dont 33,4 milliards de dollars pour les ventes d'iPhones contre 32,4 attendus et 12,5 milliards pour les 'services', le nouveau relais de croissance du groupe.



Du coté des valeurs à Paris, le conseil de surveillance de Peugeot et le conseil d'administration de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annoncent qu'ils sont convenus à l'unanimité d'oeuvrer en vue d'une fusion à 50/50 des activités des deux groupes, suite à des discussions intensives entre les dirigeants.



Ce rapprochement s'opèrerait grâce à une fusion des deux constructeurs réunis sous une maison mère néerlandaise, cotée à Paris, Milan et New York. La gouvernance serait équilibrée entre les actionnaires et la majorité des administrateurs serait indépendante.



BNP Paribas publie un résultat net part du groupe trimestriel de 1.938 millions d'euros, en baisse de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2018 (+3,4% hors éléments exceptionnels).



Air France-KLM publie un résultat net de 366 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 420 millions, impacté par un renforcement du dollar fin septembre et l'impact financier de la sortie des Airbus A380 de 100 millions.



Sanofi publie un résultat net des activités du troisième trimestre 2019 en progression de 4,3%, à 2.399 millions d'euros (+0,2% à taux de changes constants, soit un BNPA des activités stables à TCC, à 1,92 euro, battant de 20 centimes le consensus.



