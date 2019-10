CAC40 : dans le rouge après le déficit commercial en France

08/10/2019 | 10:42

Au lendemain d'un gain de 0,6% à près de 5522 points, le CAC40 débute la séance en baisse d'environ 0,3% à 5504 points, alors que la Chine souffle le chaud et le froid dans ses négociations avec les Etats-Unis.



'Pékin a prévenu que ses négociateurs ne prendraient pas d'engagements sur les réformes industrielles, les subventions d'Etat ou la propriété intellectuelle', soulignait-on lundi soir chez Wells Fargo Advisors.



Ce dernier notait toutefois que, de façon plus encourageante, 'le Ministre chinois du Commerce a indiqué que le pays est ouvert à un accord partiel tenant compte d'un calendrier pour les problèmes plus complexes'.



Au niveau des statistiques, le déficit commercial de la France s'établit à -5 milliards d'euros au titre du mois d'août, à comparer à -4,5 milliards le mois précédent, d'après des données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de Bercy.



La production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 0,3% en août 2019 selon des données ajustées de Destatis, après une diminution de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -0,6% pour juillet).



Les opérateurs doivent prendre également connaissance des prix à la production américains de septembre, en début d'après-midi.



Sur le plan des valeurs, CACEIS Bank, filiale de Crédit Agricole, annonce qu'environ 1,77% des titres KAS Bank ont été apportés à son OPA amicale pendant sa réouverture, portant le montant total des titres apportés à l'offre à 97,07% du capital.



Total annonce le lancement, par sa filiale Total Solar International, de la construction d'une centrale solaire d'une capacité d'environ 52 mégawatts-crête (MWc) située à Osato, dans la préfecture de Miyagi, au Japon.



Saint-Gobain a finalisé la cession de son activité de distribution de matériaux de construction Optimera au Danemark à Davidsens Tommerhandel. Cette activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,1% au titre du mois de septembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,6 point à 89,2%.



