CAC40 : dans le rouge avant les réunions des banques centrales

09/07/2019 | 10:40

La Bourse de Paris se prépare à une nouvelle séance estivale ce mardi, marquée à la fois par une volatilité réduite et une actualité limitée. L'indice CAC 40 cède ce matin 0,7% à 5550 points.



Graphiquement, aucun changement majeur ne se dessine à Paris tant que l'indice CAC 40 se maintient dans la zone des 5600 points.



Les investisseurs préfèrent s'abstenir de s'exposer davantage aux marchés dans l'attente d'éléments nouveaux concernant les politiques monétaires des grandes banques centrales.



La Réserve fédérale divulguera demain les 'minutes' de sa dernière réunion de politique monétaire et Jerome Powell, son président, s'exprimera devant le congrès mercredi et jeudi.



Alors que les indices américains tutoient à nouveau leurs sommets historiques, certains brokers américains commencent à appeler à la prudence.



C'est le cas de JPMorgan, qui estime désormais le risque de récession aux Etats Unis à 36%, contre 30% auparavant.



Quant à Morgan Stanley, il trouve que le marché est devenu trop optimiste sur les profits des entreprises et réduit son exposition sur les actions à un plus bas depuis cinq ans.



Résultat, Wall Street a consolidé au sein d'un étroit canal tout au long de la séance d'hier. Après une ouverture en repli de 0,3%, le Dow Jones a perdu jusqu'à 0,5% avant de terminer sur un repli de 0,4%.



Aucun grand rendez-vous d'ordre économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.



Du coté des valeurs, Rémy Cointreau annonce que Valérie Chapoulaud-Floquet quittera ses fonctions de directrice générale pour motifs personnels d'ici la fin de l'année 2019. Elle exercera son mandat à la tête du groupe de spiritueux jusqu'à l'arrivée de son successeur.



AXA a annoncé l'exercice intégral par les banques garantes, de l'option de surallocation consentie dans le cadre de l'offre secondaire d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings (EQH), finalisée le 7 juin, entraînant l'acquisition de 6.000.000 actions supplémentaires.



Orange annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % de SecureLink, premier acteur indépendant de cybersécurité en Europe auprès du fonds d'investissement Investcorp. Cette acquisition est réalisée pour une valeur d'entreprise de 515 millions d'euros.



L'énergéticien français Engie revient aujourd'hui, dans le cadre d'une journée investisseurs organisée à Londres, sur les perspectives de sa division dédiée aux énergies renouvelables.



Complétant les annonces de la journée investisseurs du 28 février, le groupe indique qu'il a installé 1,3 gigawatt (GW) de capacités renouvelables au 1er semestre 2019, et que 7,2 GW 'sont actuellement en construction ou sécurisés'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.