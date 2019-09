CAC40 : dans le vert avant de nouveaux indicateurs US

13/09/2019 | 10:53

La Bourse de Paris débute la séance dans le vert au lendemain de ses records de la veille, liés à la décision de la BCE de baisser ses taux pour la première fois depuis 2016. L'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 5655 points.



La Banque centrale européenne (BCE) a mis fin jeudi à des mois de suspense en dévoilant toute une série de mesures destinées à soutenir la croissance et à relancer l'inflation.



Les investisseurs ont surtout retenu la réactivation de son programme d'achat d'actifs (QE), sur la base d'un rythme mensuel de 20 milliards d'euros.



Si ce montant s'avère très inférieur aux attentes du marché, qui se situaient plutôt autour de 40 milliards mensuels, le caractère indéterminé de ces rachats semble avoir rassuré les intervenants de marché.



'Une question troublante demeure. 'Que se passera-t-il si, contrairement aux attentes, l'économie sombre dans la récession ?', s'interroge toutefois Ulrike Kastens, l'économiste de DWS pour l'Europe.



Pour l'analyste, la politique monétaire a désormais atteint ses limites et doit maintenant passer le relais à la politique budgétaire.



Les regards vont dorénavant se tourner vers la Réserve Fédérale, qui tiendra la semaine prochaine une réunion de politique monétaire à l'issue de laquelle une nouvelle réduction de 25 points de base est attendue.



Les opérateurs seront d'autant plus attentifs à la parution, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des ventes de détail, des prix à l'importation et de la confiance des consommateurs du Michigan.



Hier, des signes de détente entre les Etats-Unis et la Chine concernant les questions commerciales avaient permis de conforter l'optimisme des investisseurs.



Du coté des valeurs, invité ce matin sur BFM Business, Paul Hermelin, le patron de l'ESN Capgemini, a fait part du prochain lancement de l'OPA sur Altran. Dans les conditions annoncées, soit 14 euros par action, un prix qu'il n'est pour l'heure pas question de relever. Rappelons que l'opération, recommandée par Altran, est contestée par certains investisseurs, dont le fonds activiste Elliott.



Casino annonce la signature des accords avec GPA et Éxito en vue du prochain lancement par GPA d'une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito, après l'achèvement des autorisations nécessaires.



Bolloré a annoncé un résultat net consolidé de 530 millions d'euros au premier semestre 2019, contre 605 millions d'euros au premier semestre 2018. Le résultat net part du Groupe est de 149 millions d'euros contre 97 millions d'euros au premier semestre 2018 (+54 %).



Suez indique avoir procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations hybrides pour 500 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 1,625%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission puis tous les cinq ans.



