CAC40 : de retour au-dessus des 5.050, W-Street reprend 1,7%

09/09/2020 | 16:25

La Bourse de Paris accélère son rebond, dopé par une réouverture 'bullish' de Wall Street (le S&P500 grimpe de +1,7%, le Dow jones gagne +1,6% et se rapproche des 28.000 : le CAC40 affiche +1,6% à 5.055, le SBF-120 renoue avec les 3.000 et l'Euro-Stoxx50 avec +1,9% refranchit le cap des 3.325.



'A chaque test de la résistance majeure des 5.050 points, (on y est) une force de rappel ramène l'indice CAC 40 en zone de fragilité sur les supports de retournement à 4950 et 4910 points. Sous pression, l'indice CAC 40 continue de souffler le chaud et le froid avec une alternance de hausse et de baisse, à la recherche d'une tendance forte', commentent les équipes de Kiplink.



Outre un plongeon des valeurs technologiques, la crise sanitaire continue de peser sur le moral, Commerzbank notant que si 'les taux d'infections continuent de décliner aux États-Unis, le nombre de cas continue d'augmenter dans la zone euro' (encore faudrait-il se demande ce que sont ces 'cas', car l'écrasante majorité sont asymptomatiques et non-contagieux).



Aucune donnée statistique d'envergure n'est attendue ce mercredi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le principal sujet de conversation



Dans l'actualité des valeurs, LVMH (quasi stable) annonce 'ne pas pouvoir mener l'acquisition de Tiffany (pricée 16Mds$) en l'état', à la demande du gouvernement français (Mr le Drian expliquera pourquoi l'état s'oppose à l'opération), ce qui signifie que les termes financiers de l'opération vont devoir être renégociés (ce qui semble ne surprendre personne ).

Tiffany rechute vers 110$ et les suites juridiques s'annoncent complexes.



Après plusieurs semaines de glissade à contre courant du secteur et du CAC40, Orange rebondit enfin de +4,8% (le titre offre 7,5% de rendement).

ST-Micro lui dispute la 1ère place avec +4,7%.



'Airbus Group fait part d'une commande pour un hélicoptère lourd H215 de la part de Nakanihon Air, l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères du Japon, commande dont le constructeur aéronautique européen ne précise pas les termes financiers.



Solvay et Veolia annoncent créer un consortium d'économie circulaire, pour 'proposer de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion'.



Bénéteau annonce envisager, pour les 16 sites de moulage et de montage actifs de sa division bateau (dont 10 en France), la fermeture, cession ou mise en sommeil de quatre sites (dont deux en France), et une activité ralentie sur trois sites (dont un en France).



