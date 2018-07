CAC40 : de technique, le rebond devient euphorique, $ à 1,17E

24/07/2018 | 16:37

Quelle trajectoire ! Voici le CAC40 (+1,2%) revenu en quelques heures sur ses 'plus hauts' du mois de juillet (vers 5.444, il efface d'un seul élan 3 séances de baisse), avec une véritable panique à la hausse sur Peugeot (+14% à 23,45E).

Mais c'est une fois de plus le Nasdaq (+1,1%) qui marque l'actualité du jour avec un nouveau record absolu à 7.925Pts, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq engrangent +0,8% +0,9%.



Cette hausse, personne ne l'a vue venir, y compris en se félicitant des bons résultats de Google/Alphabet publiés lundi-soir': c'est la résistance à 5 458 points qu'il faudra surveiller', résumait ce matin Kiplink.



Du côté des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance, pendant cette matinée, de deux indices PMI.



D'après son estimation flash, l'indice PMI IHS Markit sur l'Eurozone se replie de 54,9 en juin à 54,3 en juillet, affichant ainsi son deuxième plus faible niveau depuis novembre 2016, à peine supérieur au creux de 18 mois enregistré en mai.



L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie de 55 en juin vers 54,5 en juillet, malgré la hausse de 52,5 vers 53,1 du PMI manufacturier.

Le climat conjoncturel dans l'industrie en France fléchit légèrement en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd un point comme en juin. À 108, il reste cependant bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Les préoccupations des investisseurs concerneront également Washington, où Donald Trump rencontrera demain Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en plein climat de guerre commerciale.

Le parcours de l'Euro-Stoxx50 (+1,1% vers 3.491) semble indiquer que tout le monde redevient très optimiste et que ce sommet sera un succès pour l'Europe.



'Ce mardi restera encore marqué par l'actualité chinoise puisque la baisse du yuan (il a testé un plancher de 6,8235/$ ce matin) reste une lame de fond qui continue d'inquiéter certains investisseurs. En arrière-plan, c'est bien évidemment la question de la 'guerre commerciale' qui interpelle', relève Saxo Banque.



Sur le marché des changes, l'euro s'échange contre 1,1700 dollar (stabilité). Le baril de Brent, lui, est tout proche de la barre des 73 dollars (73,2$, +0,4%)).



S'agissant des valeurs dans l'actualité, le titre PSA s'affiche en forte hausse avec un gain historique de +13,5% vers 23,2E. Le groupe automobile a publié un résultat net part du groupe de 1.481 millions d'euros pour les six premiers mois de 2018, en hausse de 226 millions en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle courante de 7,8%, en hausse de 0,4 point par rapport au premier semestre 2017.



Le chiffre d'affaires du constructeur automobile s'établit à 38.595 millions d'euros, en hausse de 40,1% (+22,9% à taux de change et périmètre constants), dont une croissance de 11,4% pour la division automobile PCD (Peugeot, Citroën et DS).



Les ventes nettes du groupe Michelin réalisées au titre du premier semestre 2018 s'établissent à 10 603 millions d'euros au 30 juin, en retrait de 4,1% par rapport à la même période en 2017. Le résultat opérationnel du groupe sur activités courantes s'établit pour sa part à 1 327 millions d'euros, en progrès de 11% à taux de change constant. Le résultat net s'établit en bénéfice de 917 millions d'euros, en hausse de +11% qui se détache, gràace à des profits et chiffre d'affaire supérieurs aux attentes.



Le titre Bigben avance de +4%. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 48,7 ME au 1er trimestre 2018/19 (avril, mai, juin 2018), en croissance de 3,3%, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.





