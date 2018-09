CAC40 : début de séance atone en vue

19/09/2018 | 08:20

Les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture stable vers 5364 points ce mercredi, en dépit d'une clôture sur des gains solides la veille à Wall Street (+0,7% sur le Dow Jones, près de +0,8% sur le Nasdaq).



'Après la décision du Président Trump de taxer à hauteur de 10% pour 200 milliards de dollars d'importations chinoises, Pékin s'apprête à répliquer en taxant pour 60 milliards de dollars de produits américaines', rappelle pourtant Wells Fargo Advisors.



Après les derniers chiffres de l'inflation au Royaume Uni en milieu de matinée, seront dévoilés ceux de la construction résidentielle (permis de construire et mises en chantier) pour le mois d'août aux Etats-Unis en début d'après-midi.



Du côté des valeurs, Tarkett a fait part de la nomination de Fabrice Barthélemy comme président du directoire par intérim en remplacement de Glen Morrison, avec une période de transition jusqu'au 2 octobre.



Maisons France Confort a publié un résultat net semestriel de 13 millions d'euros, contre 11,8 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,5% à 410,7 millions (+9,7% à périmètre constant).



Fermentalg annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec DSM, auquel il vendra son produit phare, l'huile de micro algues Origins DHA 550, la première huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g.



