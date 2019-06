CAC40 : début de séance en hausse dans le sillage de WStreet

11/06/2019 | 10:08

Après une hausse de plus de 0,3% à 5382 points lundi, le CAC40 débute la séance avec un gain de 0,4% vers 5406 points, alors que Wall Street a fini dans le vert la veille (+0,3% sur le Dow Jones, +1% sur le Nasdaq).



'L'accord sur l'immigration entre les Etats-Unis et le Mexique a aidé à prolonger les gains de la semaine précédente. Ce week-end, le Président Trump a indiqué que les droits de douanes proposés sur les produits mexicains seraient suspendus pour le moment', note Wells Fargo Advisors.



Sur le front des statistiques, avant la parution de l'indice américain des prix à la consommation mercredi, les opérateurs prendront connaissance cet après-midi des prix à la production industrielle au titre du mois de mai.



Du côté des valeurs, LafargeHolcim annonce que 19.303.633 actions nouvelles seront émises au titre du paiement du dividende en actions, à un prix de 45,09 francs suisses. Le règlement-livraison est prévu le 25 juin.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 4,8% au titre du mois de mai, sur la base d'une capacité en hausse de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 1,8 point à 87,3%.



Total annonce avoir démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé à 230 kilomètres d'Aberdeen en Mer du Nord britannique, champ que le groupe français opère avec une participation de 49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.