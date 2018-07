CAC40 : début de séance hésitant en vue

25/07/2018 | 08:16

Au lendemain d'un gain de plus de 1% à 5434 points, le CAC40 pourrait ouvrir sur une note hésitante ce mercredi au vu des futures, sur fond de nombreuses publications de résultats d'entreprises prévues cette semaine.



Les opérateurs prendront connaissance ce jour de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, puis des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, avant le nombre de demandeurs d'emplois en France après clôture.



Du côté des valeurs, le groupe Seb revoit à la hausse son objectif de croissance organique des ventes pour 2018, qui devrait excéder 7%, et confirme son objectif de progression du ROPA de plus de 5% en données ajustées.



STMicroelectronics affiche un résultat net de 261 millions de dollars et un résultat d'exploitation de 289 millions au titre du deuxième trimestre 2018, en augmentations respectives d'environ 73% et 60% par rapport à la même période en 2017.



Elior pour les neuf premiers mois de 2017-18 un chiffre d'affaires de 5.054 millions d'euros, en progression de 3,7% dont une croissance organique de 3%, ainsi que des effets de croissance externe et les variations de change pour respectivement 3% et -2,3%.



