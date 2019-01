CAC40 : début de semaine légèrement dans le rouge

21/01/2019 | 10:06

La Bourse de Paris entame la semaine légèrement dans le rouge, avec un retrait de 0,2% à 4.866 points sur le CAC40, l'heure semblant être aux prises de profits pour les investisseurs.



'Le marché parisien a opéré une forte remontée lors de la séance de vendredi qui a permis à l'indice de finir sur une performance hebdomadaire proche de 2%', estime un analyste de Saxo Banque.



'En outre, le CAC 40 est proche de la sortie du range à court-terme compris entre 4730 points et 4880 points. Un échappement au-dessus des 4880 points pourrait permettre aux investisseurs d'être un peu plus optimiste sur les prochaines semaines', poursuit-il.



Il pointe par ailleurs que cette semaine sera marquée par la publication des indicateurs PMI pour la zone euro (estimation flash) ainsi que par la réunion de politique monétaire de la BCE.



Côté valeurs, Iliad recule de 1%, la maison-mère de Free ayant annoncé vendredi soir la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec Jaguar Network, à travers une prise de participation majoritaire à hauteur de 75%.



AccorHotels cède 0,2% alors qu'au terme de la période de souscription de son OPA sur Orbis, les investisseurs ont apporté environ 15,3 millions d'actions pour un montant total de 337 millions d'euros, représentant environ 33,1% du capital d'Orbis.



