CAC40 : débute dans le vert après les annonces de la Fed

19/09/2019 | 10:54

La Bourse de Paris débute la séance en hausse jeudi matin alors que la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a 'accouché d'une souris' hier. L'indice CAC 40 progresse de 0,5% à 5650 points.



La Fed a annoncé mercredi soir une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, mais cette mesure de soutien monétaire était depuis longtemps intégrée dans les cours.



Tout l'enjeu, donc, résidait dans la posture de la banque centrale concernant son analyse de la conjoncture et la stratégie à mettre en oeuvre en fonction de ses hypothèses de travail.



Sur ce point, la Fed juge l'économie américaine robuste, malgré quelques zones de faiblesse, et relève même sa prévision de croissance à 2,2% pour 2019, contre 2,1% précédemment.



Les commentateurs notent qu'il est rarissime d'assister à une réduction du loyer de l'argent le jour même où les perspectives d'activité sont revues à la hausse.



Si Jerome Powell n'avait voulu provoquer aucun remous, il n'aurait pu mieux s'y prendre, comme en témoignent les scores de clôture, digne d'une séance estivale.



Au coup de cloche final, l'indice Dow Jones grappillait 0,1%, le S&P 500 finissait quasi inchangé et le Nasdaq s'effritait de 0,1%.



Parallèlement, le calme semble revenir sur le compartiment pétrolier, avec un baril de brut léger américain qui se stabilise autour de 58,5 dollars.



'On peut voir les choses en se disant que les planètes sont désormais alignées', a réagi Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique d'Unigestion.



'La situation économique est correcte, le sentiment de marché est porteur et les valorisations sont favorables pour ce qui concerne les actifs à risque', fait valoir le stratège.



Du coté des valeurs, Selon BFM Business, Suez serait sur le point d'annoncer un 'nouveau plan stratégique' visant à modifier sensiblement son périmètre, et ce afin notamment de redresser son cours de Bourse.



Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et les autres actionnaires actuels annoncent aujourd'hui avoir signé un accord en vue de la cession supplémentaire d'une part du capital d'Allied Universal avec un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group.



Air Liquide a annoncé un accord avec Methanex pour la fourniture d'oxygène, d'azote et de services dans le cadre du projet d'agrandissement d'une usine de méthanol à Geismar, en Louisiane. Air Liquide investira plus de 270 millions de dollars américains.



