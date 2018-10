CAC40 : débute en forte baisse dans le sillage de l'Italie

02/10/2018 | 10:53

La Bourse de Paris débute la séance en forte baisse mardi matin après avoir signé une bonne entame de trimestre la veille, même si la fête a été un peu gâchée par l'Italie. L'indice CAC 40 est en repli de -0,9% à 5458 points.



Le marché parisien avait réussi hier à entamer le mois d'octobre - et le quatrième trimestre - sur une note positive, même si le CAC avait perdu la moitié de ses gains au cours de la dernière heure de cotation.



'Les turbulences entourant la situation budgétaire de l'Italie se sont poursuivies hier', commentent les équipes de Danske Bank.



'Il convient en particulier de retenir les informations affirmant que Bruxelles serait prête à rejeter le budget italien, ainsi que la petite phrase du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui estime qu'accorder à l'Italie un traitement de faveur signifierait la fin de l'euro', souligne la banque danoise.



Le quatrième trimestre a également bien démarré à Wall Street, même si les gains initiaux n'ont pu être intégralement conservés hier soir. A la clôture, le Dow Jones engrangeait 0,7%, tandis que les gains du S&P 500 se limitaient à 0,4%.



Les investisseurs ont salué la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Canada qui refond l'Alena.



Pour les analystes de Kiplink Finance, la tendance de court terme conserve son biais positif à Paris et seule une cassure franche des 5450 points serait synonyme de remise en cause du mouvement haussier de moyen terme.



Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais les investisseurs suivront malgré tout avec attention les prix à la production industrielle au sein de la zone euro qui seront publiés dans la matinée.



Du coté des valeurs, le groupe Capgemini annonce l'acquisition d'une société de conseil en marketing digital, June 21.



Veolia a signé un projet d'accord avec le groupe allemand Rethmann pour la cession de sa participation résiduelle de 30% dans Transdev Group. La transaction est réalisée au prix de 340 millions d'euros.



Carlos Ghosn, Président - Directeur Général du Groupe Renault, a annoncé au Mondial de l'Automobile de Paris un nouveau véhicule urbain électrique abordable, avec une première commercialisation en Chine en 2019, et des versions hybrides et hybrides rechargeables proposées dès 2020 sur trois de ses véhicules les plus populaires: Clio, Captur et Mégane.



Dans le cadre d'une journée de rencontres avec les investisseurs, le groupe Bouygues revient aujourd'hui sur sa branche Construction, première contributrice aux résultats.



Essilor International a annoncé la finalisation de son rapprochement avec le lunettier italien Luxottica. Le nouveau groupe prend ce 2 octobre 2018 le nom d'EssilorLuxottica.



Réunis hier en assemblée générale extraordinaire (AGE), les actionnaires de l'ESN américaine Syntel ont approuvé le projet d'acquisition par le groupe français Atos. L'opération devrait être conclue 'avant la mi-octobre 2018'.



