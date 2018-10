CAC40 : débute le mois d'octobre dans le vert à 5515Pts

01/10/2018 | 11:16

Après sa séance difficile de vendredi, la Bourse de Paris débute le mois d'octobre sur une note positive. L'indice CAC 40 affiche un gain de 0,4% à 5515 points.



En rétrocédant plus de 0,8% à 5493,5 points vendredi, le marché parisien avait enfoncé la barre des 5500 points, mais limité la casse après avoir perdu jusqu'à 1,5% en tout début d'après-midi.



Les investisseurs continuent néanmoins de s'inquiéter du dérapage budgétaire italien, lequel pourrait conduire les agences de notation à rétrograder la note du pays à 'BB', avec perspective 'négative'.



Et là, les portes de l'enfer s'ouvriraient pour la dette italienne car la prochaine révision pourrait la placer en catégorie 'spéculative' ('non investment grade'), avertissent les spécialistes.



'La situation budgétaire de l'Italie va continuer d'alimenter les gros titres cette semaine et tout le monde attend de savoir quelle va être la réaction de Bruxelles', prévient un intervenant.



A Wall Street, les marchés d'actions sont restés insensibles aux turpitudes italiennes vendredi et ont clôturé la séance sur des scores anecdotiques.



L'élément le plus intéressant, c'est que le mois de septembre - habituellement de mauvaise réputation boursière - s'est terminé sur une note positive pour le Dow Jones (+1,9% de gain mensuel) comme pour le S&P 500 (+0,4%) au détriment du Nasdaq (-0,8%).



Enfin, le troisième trimestre s'avère faste: le Dow Jones s'adjuge 9% sur trois mois, tandis que le S&P s'envole de 7,2% - soit sa meilleure performance trimestrielle depuis fin 2013 - à égalité avec le Nasdaq (+7,2%).



Certains stratèges se demandant néanmoins si ses performances stratosphériques vont pouvoir perdurer, sur fond de hausses des taux de la Fed, de tensions commerciales et d'élections de mi-mandat aux Etats-Unis.



Un premier test aura lieu cette semaine avec la parution, vendredi, des chiffres de l'emploi pour le mois de septembre: le consensus attend un ralentissement des créations de postes, autour de 185.000 jobs le mois dernier, contre 201.000 au mois d'août.



Du coté des valeurs, Sanofi a finalisé la cession de son activité Génériques européenne à Advent International (Advent) le 30 septembre. L'opération a été menée à son terme en avance sur le calendrier prévu pour un montant de 1,9 milliard d'euros (valeur de l'entreprise).



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Libtayo (cemiplimab-rwlc) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou du CEC localement avancé chez des patients non candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative.



Faurecia annonce ce matin la finalisation de l'acquisition à 100% de Parrot Faurecia Automotive.



Casino annonce la signature d'une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel de premier plan portant sur les murs de 55 magasins Monoprix. Après déduction des droits d'enregistrement, la transaction s'élève à 565 ME pour un loyer annuel de 27 ME.



Qatar Airways a modifié sa commande de cinq A350-900 pour la version A350-1000. La compagnie est le premier client de l'A350 avec une flotte de 42 appareils.



