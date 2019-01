CAC40 : décevant, l'Euro décroche -1%, baril reprend 3% à 56$

02/01/2019 | 18:48

Les pertes du jour (-0,87%) effacent les gains de lundi: le CAC40 affiche donc un score nul cette semaine, ce qui correspond peu ou prou avec la stabilité observée en clôture sur les places qui étaient fermées le 31/12/2018.



Mais même avec -0,9% au final contre -2,5% ce matin, cette 1ère séance de l'année 2018 à Paris reste une douche froide puisqu'elle était sensée se solder initialement par une hausse de +1% dans les transactions électroniques, moins de 6 heures avant la reprise des cotations officielles (tout a basculé vers 3 heures du matin avec l'ouverture des marchés asiatiques).



Souvent, les investisseurs considèrent que cette 1ère séance de bourse donne le ton pour l'ensemble de l'année !

Wall Street se montre plus résolu dans son rebond puisque les indices US ont repris entre 80 et 100% des pertes initiales (-1,5% vers -0,3% sur le Dow Jones, retour à l'équilibre sur le Nasdaq).

l'Euro-Stoxx50 s'en tire encore mieux avec -0,27% à 2.993... les 3.000 ayant été testés peu avant 17H35.



Les investisseurs n'ont pu trouver le moindre facteur d'optimisme dans les chiffres 'macro' du jour.

L'indice PMI manufacturier de la Chine s'est par ailleurs contracté en décembre 2018 pour s'établir à 49,7, soit la première fois depuis mai 2017 qu'il se retrouve sous les 50 qui séparent expansion et contraction de l'activité. Une nouvelle qui a contribué à la morosité ambiante sur les marchés.

Cette contraction de l'activité n'est pas cantonnée à la seule Chine puisque le PMI taïwanais qui se dégrade de 48,7 vers 48,4 (selon IHS Markit, soit -8Pts en 12 mois), ainsi que celui de la Malaisie (48,2 vers 46,8), de la Corée du Sud (2ème mois de contraction consécutif), du Vietnam et des Philippines.



Rien d'encourageant non plus aux Etats Unis avec un PMI Markit en, léger repli à 53,8, au plus bas depuis 15 mois.



En Europe, la croissance du secteur manufacturier de la zone euro a ralenti en décembre, au vu d'un indice PMI final IHS Markit en repli de 51,8 en novembre à 51,4, confirmant sa dernière estimation flash et signalant le plus faible taux d'expansion depuis février 2016.



En France, l'indice PMI IHS Markit manufacturier se replie de 50,8 en novembre à 49,7 en décembre (estimation définitive), signalant la première contraction du secteur depuis vingt-sept mois, reflétant notamment l'effet du mouvement des gilets jaunes.



Le marché français des voitures particulières neuves s'est inscrit en baisse de 14,5% le mois dernier, selon des données publiées ce matin par le Comité des Constructeurs Français d'Automobile (CCFA). Sur les douze mois de 2018, le marché français des voitures particulières neuves s'est en revanche accru de 2,6% et celui des véhicules légers neufs a augmenté de 2,9% par rapport à 2017.





Du côté des changes, l'euro dévisse de -1,05% vers 1,1350/dollar. Le Brent se redresse vers 56$ (+3,3%) après avoir testé 53$ du fait des multiples signaux de ralentissement de l'activité mondiale.



Ceci plombe les valeurs vulnérables aux cycles et notamment les équipementiers automobiles avec Faurecia -5,7%, Valeo -3,8%, Renault -3%.

A noter aussi la faiblesse des SSII avec Cap Gemini -2,9%, Altran -2,8%...

S'agissant des 'actualités', les grosses annonces ne sont pas légion, semaine du Nouvel an oblige.



Tessi fait part ce matin de la finalisation au 31 décembre 2018 de la cession de ses 80% dans CPoR Devises au transporteur de fonds Loomis, filiale du suédois Securitas.



Bic annonce ce matin la finalisation de deux cessions. Il s'agit d'une part la cession de Bic Sport, filiale de planche à voile créée en 1979, au spécialiste estonien des 'sports de pagaie' (kayak, kite-surf) Tahe Outdoors, et d'autre part du transfert de la propriété de ses sites de production est-africains de briquets, rasoirs et stylos jetables au groupe kenyan Haco Industries.







