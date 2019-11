CAC40 : déçoit en fin de parcours malgré W-Street euphorique

26/11/2019 | 18:36

Fin de séance décevante à la Bourse de Paris: même si le CAC40 termine 'positif' (+0,08% à 5.929), il a perdu 0,15% au coup de cloche final, retombant de 5.937 et même de 5.941,5 un quart d'heure auparavant.

Préserver cette avance de +0,3% vers 17H15 aurait permis d'inscrire la meilleure clôture historique.

Notons que le DAX30 est retombé dans le rouge (-0,01%) à la dernière seconde, de même que l'Euro-Stoxx50 (-0,06% à 3.705,5).

Ce coup de flou est d'autant plus difficile à expliquer qu'à Wall Street, les 3 principaux indices US établissent de nouveaux records absolus simultanés, y compris le Dow Jones qui efface le précédent zénith des 28.090 et se hisse au-delà des 28.120Pts.

Le S&P500 gagne 0,2% à 3.142 (il donc plus que doublé de valeur depuis son record de 1.561 de début octobre 2007), le Nasdaq près de +0,3% à 8.657.



C'est un nouveau carton plein de records à New York survient alors que le chiffre des ventes de logements neufs recule de -0,7% en nombre annualisé en octobre, selon la NAR (National Association of Realtors) tandis que le baromètre de la confiance des consommateurs du Conference Board recule pour le 4ème mois consécutif de 126,1 vers 125,5 (au lieu de rebondir vers 127).

Mais dans un contexte d'espoir de soutien monétaire de la FED, les 'mauvaises nouvelles' en deviennent de bonnes.

Il n'y a avait d'ailleurs pas eu de réaction positive à 14H30 lors de la publication du prix des logements aux Etats Unis: ils progressent de +2,1% aux Etats-Unis sur 1 an dans les 20 principales métropoles US.



Les investisseurs sont par ailleurs encouragés une conversation téléphonique ce mardi matin entre Liu He, côté chinois, et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin puis le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer à l'issue de laquelle 'un consensus sur la résolution des problèmes' aurait été atteint... mais un accord de 'phase 1' reste comme d'habitude à finaliser.



Selon Danske Bank 'nous approchons à grands pas du 15 décembre, date à laquelle les Etats-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois, et les marchés vont avoir besoin de nouvelles plus rassurante



Du coté des valeurs, Trigano domine le classement avec +14,7% après publication de résultats meilleurs que prévus.



A l'occasion de sa journée investisseurs, Faurecia (+1,5) annonce ses objectifs financiers à horizon 2022, dont une croissance annuelle moyenne des ventes qui devrait être supérieure à 5% entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 20,5 milliards d'euros en 2022.

L'équipementier automobile estime que sa marge opérationnelle devrait atteindre 8% des ventes en 2022 (contre un objectif confirmé d'au moins 7% en 2019) et son cash-flow net, 4% des ventes d'ici 2022 grâce au programme 'Convert2Cash'.



Le Serious Fraud Office (SFO), autorité britannique chargée des affaires de fraude et de corruption, a annoncé qu'elle avait infligé une amende totale de 16,4 millions de livres (près de 20 millions d'euros) à Alstom Network UK, une filiale britannique de l'équipementier ferroviaire français.



STMicroelectronics (+1,8%) annonce avoir dépassé le milliard de modules ToF (Time of Flight) vendus dans le monde, permettant la détection de la distance par télémétrie laser, et 'confirmant son leadership sur le marché des solutions de télémétrie laser miniatures'.



Europcar bondit de +6% vers 3,95E, selon l'agence Bloomberg, des fonds de private equity comme Apollo et Cerberus regarderaient le dossier. Ce qui permet au titre de déborder de nouveau les 4 euros à la Bourse de Paris. Mais même à ce prix, Europcar ne capitalise que 670 millions d'euros, soit à peine plus de 2,1 fois l'EBITDA attendu en 2020. Même s'il faut aussi compter avec un dette nette de l'ordre de 850 millions d'euros.



pour l'anecdote, Bernard Arnalt est devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune de 109,5Mds$ alors que le cours de LVMH s'est hissé vers 107,5E en clôture et 411E en séance: il devance Jeff Bezos avec 108,7Mds$ et Bill Gates avec 107Mds$





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.