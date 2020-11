CAC40 : dépasse les 5000 après l'officialisation de Joe Biden

09/11/2020 | 10:51

La Bourse de Paris commence la semaine sur une hausse prononcée, les investisseurs affichant leur soulagement après l'officialisation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine pendant le week-end. L'indice CAC 40 grimpe de 1,5% à 5038 points.



Après plusieurs journées d'incertitudes concernant l'issue du scrutin, les marchés sont rassurés de voir Joe Biden désigné comme futur président des Etats-Unis.



'Il s'agit d'une victoire nette et reconnue par tous, à l'exception peut-être de Donald Trump, ce qui devrait permettre d'alimenter la tendance haussière à Wall Street et bénéficier aux indices européens', explique un trader.



Dans ce contexte politique jugé porteur, les Bourses asiatiques ont toutes clôturé en nette hausse lundi, l'indice Nikkei de Tokyo ayant grimpé de plus de 2,1% au terme des échanges.



L'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées a pour sa part fini la journée sur un gain de l'ordre de 2%.



Avec un gain hebdomadaire de plus de 7%, Wall Street avait déjà bouclé vendredi sa plus forte hausse à l'issue d'une semaine de scrutin présidentiel depuis l'élection de Franklin D. Roosevelt en novembre 1932.



La bataille électorale américaine va désormais se porter sur le Congrès, où l'avantage des Démocrates promet d'être moins tranché.



'Il apparaît fort possible que Joe Biden ait gagné la bataille, mais pas la guerre, le parti démocrate semblant ne pas être en mesure de remporter la majorité au Sénat, ce qui pourrait rendre impossible la réalisation par le président élu de son programme économique', préviennent les équipes de Danske Bank.



L'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs cette semaine, même si les investisseurs suivront sans doute avec attention, demain, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands.



La saison des résultats touche par ailleurs à sa fin et la semaine sera animée par les publications des dernières entreprises à dévoiler leurs comptes trimestriels, comme Disney ou Cisco.



Du coté des valeurs à Paris, Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustements d'organisation. Ces ajustements et optimisations envisagés devraient se traduire au total par la suppression nette d'environ 640 postes en France, sans départs contraints. Société Générale maintiendra ses engagements d'employeur responsable pour accompagner chaque collaborateur.



Orange annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR), en vue de faire d'Orange l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie.



Eurazeo Brands annonce un investissement de 56 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Axel Arigato, marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear, aux côtés de Max Svärdh et Albin Johansson, ses dirigeants-fondateurs.



Bic a réalisé l'acquisition de 100% de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston (Massachusetts), accord subordonné à la réalisation de certaines conditions d'usage.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.