CAC40 : des gains en vue au lendemain du FOMC

20/06/2019 | 08:32

Les futures sur le CAC40 présagent un gain de 0,3% vers 5535 points, dans le sillage de la progression la veille à Wall Street (+0,1% sur le Dow Jones, +0,4% sur le Nasdaq) après la communication de la Fed à l'issue de sa réunion.



'Comme largement attendu, les responsables de la politique monétaire ont voté pour maintenir le taux d'intérêt directeur inchangé après la conclusion de la réunion du FOMC', rappelle Wells Fargo Advisors.



Il note toutefois que le comité a omis le mot 'patience' et indiqué la possibilité d'une baisse de taux vers la fin de l'année, Jerome Powell ayant fait référence aux 'incertitudes' des perspectives économiques et à une faible inflation.



Ce jeudi, les regards se tourneront vers la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à la mi-séance, puis vers les Etats-Unis où seront publiés l'indice Phily Fed et les indicateurs avancés du Conference Board cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Capgemini a signé avec Airbus, le 'Skywise Partners' Programme Agreement, qui vise à développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes.



Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines vont s'associer pour préparer l'avenir du vol vertical, en vue du programme de recherche Horizon Europe, qui devrait être mis en oeuvre lors des dix prochaines années.



