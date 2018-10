CAC40 : dévisse encore de 1,6% dans le sillage de Wall Street

11/10/2018 | 13:11

Au lendemain d'un plongeon de 2,1% à 5206 points, le CAC40 dévisse encore de 1,6% vers 5120 points, la chute des indices américains mercredi (-3,1% sur le Dow Jones, -4,1% sur le Nasdaq) n'étant pas faite pour rassurer les opérateurs.



'Le Dow et le S&P ont tous deux essuyé leur pire séance en plus de six mois, alors que les investisseurs jaugeaient la hausse des taux d'intérêt et la débâcle continue des actions technologiques', soulignait mercredi soir Wells Fargo Advisors.



Ce dernier mettait aussi en avant, comme signe de nervosité des marchés, que 'l'indice de volatilité du CBOE (VIX) a atteint son niveau le plus élevé depuis avril tandis que l'ouragan Michael touchait les côtes américaines du Golfe du Mexique'.



Après les chiffres de l'inflation pour septembre en France, qui paraitront peu avant l'ouverture, les regards se braqueront en début d'après-midi vers ceux des Etats-Unis, le consensus tablant à ce sujet sur une hausse de 2,4% des prix en rythme annuel.



Du côté des valeurs, Faurecia publie des ventes de 4.014 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 8,3% hors incidence négative des taux de change, supérieure de 920 points de base à l'évolution de la production automobile mondiale.



Total annonce qu'à l'issue de la période d'option du paiement du premier acompte de dividende 2018 en actions, 18.783.197 actions nouvelles seront émises, représentant 0,70% du capital du groupe énergétique.



Suite à l'annonce du 12 juillet, TF1 et Lagardère indiquent avoir finalisé l'acquisition de 100% des titres de Doctissimo par le groupe de télévision, lui permettant de renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales santé-bien-être.



Renault a annoncé la signature de trois nouveaux accords avec des acteurs de l'énergie en Europe, à savoir EDF, Total et Enel, dans le cadre de sa stratégie pour développer un écosystème électrique intelligent en faveur du déploiement de la mobilité électrique.



L'ex-Eurotunnel indique ce matin que le trafic de navettes camions et de voitures de tourisme passé par le tunnel sous la Manche est resté inchangé au mois de septembre. Même si, sur neuf mois, il progresse de respectivement 3% et 2%.



Thales a indiqué ce matin que la finalisation de sa fusion avec Gemalto prendra un peu plus de temps que prévu en raison des exigences de certaines autorités de la concurrence.



En réponse aux informations de presse, Natixis 'confirme son intérêt' pour Ingenico, acteur de la monétique avec lequel le groupe bancaire est en 'discussions préliminaires'.



Invest Securities relève son opinion sur Ingenico de 'neutre' à 'achat', alors que son objectif de cours de 74 euros, qui n'intègre pas d'intérêt spéculatif, fait ressortir un potentiel de +18% sur le titre du fournisseur de solutions de paiement.



Oddo BHF maintient son conseil d'achat sur l'action du géant du luxe LVMH, dont les ventes trimestrielles ont été sanctionnées hier en Bourse par une baisse du titre de 7,1%. 'Pas de surprise', indique une note, qui ajuste l'objectif de cours de 315 à 310 euros dans le sillage des prévisions de bénéfices par action.



