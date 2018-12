CAC40 : du mal à préserver l'équilibre malgré fermeté WStreet

13/12/2018 | 16:45

La Bourse de Paris (-0,05 à -0,1%) évolue entre équilibre et légère baisse depuis 10H ce matin, après une entame de séance prometteuse qui a vu le CAC40 se hisser au-delà des 4.935Pts.

A présent, l'indice phare tente de se maintenir au-dessus des 4.900 alors que l'Euro-Stoxx50 affiche +0,3%, soutenu essentiellement par les valeurs italiennes et espagnoles (+1% à Milan et +1,2% à Madrid).

Le bon début de séance de Wall Street avec un Dow Jones à +0,6% évite ainsi aux places européennes de glisser en direction du territoire négatif.



La Banque centrale européenne, vient d'annoncer à la mi-journée qu'elle met fin à son programme de rachats d'actifs mais elle était surtout attendue sur son diagnostic économique: la BCE s'attend à un début d'année 2019 médiocre et une conjoncture faible durant le 1er semestre: 'les moteurs de la croissance sont toujours présents, mais ils s'essoufflent un peu'.

Voilà ce qui repousse logiquement la probabilité d'un 1er mouvement sur les taux au minimum au début de l'été 2019... mais Mario Draghi précise que l'économie a toujours besoin de stimulus.



Mario Draghi prend acte des récents mauvais indicateurs en zone euro, que ce soit en Allemagne ou en France... et il ajoute qu'il dispose toujours d'outils pour stimuler l'activité (on pense naturellement au TLTRO).



'De fait, la BCE pourrait progressivement adopter un ton un peu plus dovish du fait d'une conjoncture moins bonne que prévu. La perspective d'une hausse des taux reste toujours très lointaine et hypothétique', anticipent les équipes de Saxo Banque.

Une anticipation confirmée en tout point par la conférence de presse de 14H30/15H.



Les taux d'inflation annuelle en Allemagne et en France ont été confirmés en baisse à +2,2% au titre du mois de novembre. Les prix à l'importation des États-Unis doivent paraitre en début d'après-midi, avec les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage américaines.



Du côté des changes, l'euro est stable, recule de -0,3% vers 1,1340$, tout comme le Brent, à 60,30 dollars.



S'agissant des valeurs dans l'actualité, Total (+1%) annonce avoir signé un accord portant sur la cession d'une participation de 4% dans le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ichthys en Australie au partenaire opérateur INPEX, pour un montant global de 1,6 milliard de dollars américains. Cette transaction réduit à 26% la participation du groupe énergétique français dans cet actif.



Veolia (+1,2%) annonce un contrat de délégation de service public avec la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et la communauté de communes du Pays du Sânon, soit un total de 72 villes et villages en Lorraine, pour un montant de 65 millions d'euros et une durée de 10 ans.



Le groupe Mr. Bricolage va céder 65 magasins intégrés, dans le cadre de l'accélération du volet cession de son plan REBOND. Le titre avance, +3,5%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.