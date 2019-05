CAC40 : échanges au ralenti, Renault anime seul cette séance

27/05/2019 | 16:52

La Bourse de Paris progresse laborieusement, de 0,2% à 0,3%, autour de 5.330 points... et 100% de cette hausse provient des +15% du titre Renault (avec 6 millions de titres échangés).

Les échanges tournent au ralenti en l'absence des investisseurs anglo-saxons (Londres et New York sont en congé).

L'Euro-Stoxx50 s'aligne sur Paris avec +0,3%, même si Francfort affiche +0,5%.



Le seul chiffre du jour n'a eu aucun impact, le nombre de permis de construire en France entre février et avril chute de 8% à 101.900 par rapport aux trois mêmes mois de 2018 (chiffres du ministère de la Cohésion des territoires).



Le ralentissement est un peu moins prononcé que sur la période janvier-mars (avec 8,9%), grâce au bond de +34,7% des mises en chantier de logements de type résidence pour seniors ou étudiants (avec levier de défiscalisation).



Les élections européennes ne suscitent aucune émotion, les rapports de force ont peu changé entre les formations qui détermineront la composition de la future Commission, elle-même susceptible d'influencer la nomination du prochain président de la BCE.



Si les partis eurosceptiques ont vu leur influence s'accroître sensiblement dimanche (à environ 23% contre 20,6% jusqu'ici), le scrutin semble avoir été marqué avant tout par un affaiblissement des sociaux-démocrates et conservateurs, ainsi que par une remontée des Verts.



Pour les analystes de Danske Bank 'Il ne s'agit pas d'un grand catalyseur, nous le reconnaissons', 'Mais, dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les marchés financiers réagissent favorablement à ces élections'.



Cette nouvelle semaine s'annonce de toute façon assez peu fournie en catalyseurs de choix et il faudra attendre la semaine prochaine (ISM aux Etats-Unis, rapport américain sur l'emploi...) pour savoir comment l'économie mondiale encaisse le coup face à la montée en puissance de la guerre commerciale sino-américaine.



Il faudra aussi attendre la semaine prochaine pour connaître les derniers développements liés au Brexit, et en particulier découvrir le nom du successeur de Theresa May (la liste pro-Brexit de Nigel Farage a recueilli près de 32% au Royaume uni, un véritable plébiscite).



Les marchés d'actions américains seront clos ce lundi (Memorial Day): ils ont fini en légère hausse vendredi mais viennent d'aligner trois semaines consécutives de repli.



Du coté des valeurs, le Groupe Renault confirme avoir reçu une proposition de Fiat Chrysler Automobiles concernant une potentielle fusion au sein d'une structure de droit néerlandais (fiscalement avantageuse): chacune des parties recevrait 50% du capital, avec 4 administrateurs (indépendants) pour chacun des constructeurs (à part égale donc... tandis que Nissan n'obtiendrait qu'un siège).

John Elkann, à la tête de la holding Exor qui contrôle 29% du capital de FCA, présiderait la nouvelle entité tandis que Jean-Dominique Senard deviendrait le directeur général.



L'Italo-américain souligne que 'le nouvel ensemble produirait environ 8,7 millions de véhicules par an', et pointe 'des synergies annuelles supplémentaires estimées dépassant les cinq milliards d'euros par an (c'est énorme), au-delà de celles de l'Alliance'.

Peugeot qui voit sa possible alliance avec FCA s'évanouir, chute de -4%: son poids industriel et commercial serait amoindri par l'émergence d'un concurrent franco-nippo-italo-américain produisant plus de 16 Mns de véhicules



Après avoir obtenu les avis des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, Lagardère et M6 annoncent avoir signé le contrat de cession du pôle télévision du groupe Lagardère (hors Mezzo).



Pour mémoire, l'ensemble cédé comprend ses chaînes de télévision Gulli (et ses déclinaisons internationales), Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV, ainsi que les régies publicitaires associées, soit un chiffre d'affaires pro forma de 98 millions d'euros.



Schneider Electric (stable) annonce avoir finalisé la cession de son activité Pelco à Transom Capital Group, une société américaine de capital-investissement. Le groupe précisait alors que l'opération entraînerait une perte de cession pouvant atteindre 250 millions d'euros sans effet sur la trésorerie et un effet relutif sur douze mois d'environ +10 points de base sur la marge d'EBITA ajusté.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.