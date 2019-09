CAC40 : efface ses gains de la veille, taux Bund au plus bas

03/09/2019 | 15:09

La Bourse de Paris (-0,3 à -0,4%, le CAC40 oscille entre 5.465 et 5.475Pts) efface ses gains de la veille, dans l'anticipation d'une réouverture baissière de Wall Street (-0,4% sur les contrats 'future' du Dow Jones et du Nasdaq) après le long week-end de Labor Day.



La journée devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture des marchés US mais les restent circonspects compte tenu des incertitudes sur le Brexit et des relations commerciales toujours très tendues entre les Etats-Unis et la Chine (les 2 protagonistes peinent à s'accorder sur une date de reprise des négociations).



L'Euro-Stoxx50 ne cède qu'entre -0,2 et -0,3%, ce qui peut sembler anodin. 'C'est un peu le calme avant la tempête, sachant que le calendrier économique va être particulièrement chargé dans les jours qui viennent', rappelle un trader.

Notons que les Bunds inscrivent un nouveau record avec un rendement tombé à -0,74%, nos OAT à -0,43% (en matinée, les écarts se réduisent à 15H).



La prudence des marchés est nourrie par les incertitudes qui entourent l'avenir du Brexit, qui pourrait avoir lieu le 31 octobre comme le souhaite Boris Johnson ou être encore repoussé de trois mois comme le souhaitent de nombreux parlementaires.



Face aux assauts des anti-Brexiteers, Boris Johnson pourrait également être tenté de convoquer des élections anticipées en vue de mettre au pas les frondeurs au sein de son propre parti.



La devise britannique est retombée hier au plus bas d'une semaine face à l'euro.



Les investisseurs attendent la publication, dans le courant de l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, qui risque de mettre en lumière la morosité du secteur (il se replie depuis 7 mois).



Du coté des valeurs, le secteur du luxe subit des prises de profits alors que le Yuan recule encore et se rapproche des 7,20 contre $.

LVMH lâche -1,6% et Kering -2,2% (lanterne rouge du CAC).

Iliad (-5,3%), la maison-mère de Free, a publié au titre du premier semestre 2019 un résultat net récurrent en baisse de 60,8% à 91 millions d'euros et un EBITDA consolidé en retrait de 7,4% à 802 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4%, à 2,6 milliards d'euros.



Oddo estime qu'Iliad a publié des chiffres au 1er semestre 2019 décevants en EBITDA du fait de pertes plus importantes que prévu en Italie. Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme cependant son conseil à l'achat et son objectif de cours de 300 E.



Selon le Figaro, Arnaud Deboeuf, qui depuis 2015 était le directeur du 'CEO office' de l'Alliance Renault-Nissan, a officialisé son départ pour l'autre grand constructeur automobile français, Peugeot SA (PSA).



Engie a annoncé l'acquisition de Mobisol et devient ainsi leader de marché du solaire hors réseau en Afrique. Mobisol est présente en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya et a déployé plus de 150 000 installations solaires domestiques, fournissant une énergie à plus de 750 000 personnes en Afrique subsaharienne.



Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée à la sidérurgie européenne, Credit suisse a entamé à l'achat ('surperformance') le suivi de l'action ArcelorMittal (-0,6%). L'objectif de cours est de 29 dollars.





