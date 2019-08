CAC40 : en forte hausse après le PIB et la consommation

29/08/2019 | 10:57

La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse ce matin après la publication de plusieurs statistiques en France. L'indice CAC 40 progresse de près de +1% à 5428 points.



Au deuxième trimestre 2019, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume progresse au même rythme qu'au trimestre précédent, de +0,3%, selon l'Insee qui révise ainsi de +0,1 point sa première estimation parue en juillet.



Les dépenses de consommation des ménages français ont augmenté de 0,4% au mois de juillet, soit un peu plus que prévu par le consensus (+ 0,3%), après une contraction de 0,2% en juin, indique ce matin l'Insee.



Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth a approuvé hier soir la demande déposée par le gouvernement de Boris Johnson visant à limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre.



'Il ne fait guère de doute qu'une suspension aussi longue du Parlement va limiter la capacité des élus à débattre du Brexit, ce qui accroît fortement le risque d'un 'hard Brexit' en date du 31 octobre', décrypte Kyle Rodda, analyste chez IG.



Au-delà des divisions politiques suscitées par la décision, la question du Brexit constitue une source d'incertitude majeure du point de vue économique, rappelle le professionnel.



'Le consensus général sur les marchés financiers veut qu'un 'hard Brexit' ou un 'no-deal' aurait des conséquences désastreuses sur l'économie britannique', souligne-t-il.



'Or il ne suffirait que d'un trimestre supplémentaire de croissance négative pour que l'économie britannique retombe techniquement en récession', fait valoir Kyle Rodda.



Pour mémoire, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a reculé de 0,2% en volume au deuxième trimestre.



Les investisseurs sont donc rattrapés par les craintes d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui devrait générer un climat d'aversion au risque favorisant à son tour les actifs refuges comme les obligations d'Etat, les valeurs défensives et surtout l'or, qui affiche un gain de plus de 20% depuis le début de l'année.



Dopée par le compartiment pétrolier, Wall Street avait pourtant réussi hier à allègrement effacer ses pertes de mardi (+1%).



Mais la séance a aussi été marquée par un nouveau plongeon des rendements obligataires, une tendance qui montre que les gérants cherchent à protéger le portefeuille contre une récession.



Du coté des valeurs en France, Bouygues a publié un résultat net part du groupe de 225 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, en recul de 36 millions, en raison notamment de la diminution de la contribution d'Alstom (33 millions contre 73 millions au premier semestre 2018).



Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% à plus de 17,4 milliards d'euros (+5% à périmètre et change constants).



Pernod Ricard a annoncé au titre de l'exercice 2018-19 un résultat net part du groupe en retrait de 8% à 1.455 millions d'euros, mais un résultat opérationnel courant en hausse de 9,5% à 2.581 millions, avec une croissance interne de 8,7%, la plus forte depuis 2011-12.



Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Eiffage s'établit à plus de 8,5 milliards d'euros sur le premier semestre. Il est ainsi en croissance de 11,6% à structure réelle et de 9,1% à périmètre et change constants.



Le résultat net part du groupe s'inscrit à 290 millions d'euros, contre 217 millions d'euros en juin 2018, ce qui correspond à une croissance de 33,6%.



