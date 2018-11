CAC40 : en forte hausse après les résultats des élections US

07/11/2018 | 10:46

La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse mercredi matin après les résultats sans surprise des élections de mi-mandat américaines. L'indice CAC 40 gagne 1,4% à 5145 points.



Comme prévu, les Démocrates se sont emparés hier de la Chambre des Représentants en s'assurant 228 sièges, contre 207 pour les Républicains, à en croire les dernières projections disponibles.



Le Sénat resterait, lui, sous le contrôle des Républicains avec 53 sièges pour le camp conservateur et 47 pour les Démocrates.



'Malgré un Congrès divisé, il ne faut pas trop s'attendre à un changement de politique économique et nous restons persuadés que les implications du scrutin resteront limitées pour l'économie comme pour les marchés', explique Danske Bank.



'En bref, l'expansion économique aux Etats-Unis devrait continuer', rassure la banque danoise.



Hier, le marché parisien avait fini en repli de 0,5% à 5075 points, incapable de redresser la barre malgré la bonne tenue de Wall Street qui n'a cessé d'accroître ses gains durant la séance.



Les acheteurs sont notamment revenus à la charge à New York au cours de la dernière heure de cotations, propulsant les indices américains vers leurs 'plus hauts du jour', avec des gains qui dépassaient 0,6% pour le Dow Jones et le Nasdaq.



Autre fait notable, la réunion du comité de politique monétaire de la Fed débute aujourd'hui et devrait se terminer demain par un statu quo sur les taux, en attendant un nouveau relèvement avant Noël.



'Trump a beaucoup critiqué la Fed, mais il est probable que celle-ci poursuivra son cycle de resserrement monétaire en remontant ses taux encore une fois cette année, puis trois l'année prochaine', rappelle Danske Bank.



Si un rebond s'annonce aujourd'hui, la Bourse de Paris a montré de nombreux signes de vulnérabilité récemment, alors que Wall Street affiche une progression symétrique.



Dans ce climat psychologique et technique, il suffirait d'une infime déception pour aller combler le 'gap' des 5010 points du 30 octobre dernier, préviennent les spécialistes.



Du coté des valeurs, la progression des ventes d'Hermès International, l'un des géants français du luxe, est restée forte durant le 3ème trimestre 2018, grâce à la bonne orientation de l'Asie et de la branche Maroquinerie & Sellerie. Les prévisions ont été maintenues.



En effet, et à changes constants, la croissance des facturations était de 10% au 3e trimestre (T3 ; + 9% à changes courants), à 1,5 milliard d'euros, après des taux (hors devises) de 12% au 2e trimestre et de 11% au premier.



Engie publie un résultat opérationnel courant de 3,5 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, stable en brut et en croissance organique de 7,7%, avec un Ebitda de 6,5 milliards, en variation de -0,3% en brut et en croissance organique de 5%.



Veolia publie un résultat net courant part du groupe en hausse de 20% à change constant, à 457 millions d'euros (+18,1% à change constant et hors plus-values financières) et un EBITDA en hausse de 6,9% à change constant, à 2.418 millions (+5,1% à change courant).



Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent supérieur à un milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 17,3% à 1.133 millions d'euros, niveau le plus élevé pour cette période de l'année depuis la crise financière.



AXA a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 75,8 milliards d'euros sur 9 mois. Le volume des affaires nouvelles (APE) est en hausse de 9% à 4,8 milliards d'euros. La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 4% à 2,0 milliards d'euros.



