CAC40 : en hausse, apaisement des tensions commerciales

10/10/2019 | 10:39

Le CAC40 débute la séance en hausse de 0,5% à 5526Pts, au lendemain d'un gain de 0,8% à 5499 points, sur fond d'espoir d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines alors que des discussions au sommet sont prévues ce jour.



'Les médias ont révélé que la Chine est ouverte à un accord partiel avec les Etats-Unis. Pékin a aussi indiqué être prêt à accroitre ses achats de produits agricoles, mais noté que ses négociateurs ne feront pas de concessions sur les points clés', indique Wells Fargo.



Au chapitre des statistiques, sont notamment attendues les prix à la consommation aux Etats-Unis de septembre, en début d'après-midi.



En France, en août 2019, la production se replie dans l'industrie manufacturière (−0,8% après +0,4%), comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,9% après +0,3%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables de l'Insee.



L'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,1 milliards d'euros en août 2019, à comparer à 20,5 milliards le mois précédent, baisse liée à la fois à un recul de 1,8% des exportations et une augmentation de 0,5% des importations.



Sur le plan des valeurs, LVMH a annoncé une croissance de 16% des ventes à 38,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. La croissance organique des ventes ressort à 11% par rapport à la même période de 2018.



Euronext a fait état de volumes d'échanges moyens quotidiens de 8,73 milliards d'euros sur ses marchés au comptant au mois de septembre, en recul de 6,3% en comparaison avec la même période de l'année précédente.



Michelin annonce son intention de fermer d'ici fin 2020 le site de La Roche-sur-Yon et de mettre en place un dispositif d'ampleur pour accompagner ses salariés, ainsi qu'une initiative ambitieuse de transformation du site.



Getlink indique que ses navettes passagers ont transporté 238.119 véhicules de tourisme en septembre, en légère baisse de 1% en comparaison annuelle, 'performance solide compte tenu du fait qu'en 2018 il s'agissait du meilleur mois de septembre depuis 1999'.



