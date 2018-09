CAC40 : en hausse avant une batterie de données américaines

20/09/2018 | 10:44

Après avoir grimpé de près de 0,6% mercredi, le CAC40 débute la séance en hausse de 0,4% à 5417 points dans l'attente d'une batterie de données américaines cet après-midi et après un gain de 0,6% pour le Dow Jones la veille.



'Les investisseurs ont négligé les problèmes commerciaux', constate Wells Fargo Advisiors, qui pointe un resserrement du déficit courant américain à 101,5 milliards de dollars annoncé au titre du deuxième trimestre.



Cet après-midi aux Etats-Unis, paraitront l'indice de la Fed de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires au chômage, puis les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens.



Du côté des valeurs, Total a fait part de la mise en distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de 2018, de 0,64 euro par action, en hausse de 3,2% par rapport aux trois acomptes et au solde versés au titre de 2017.



Total a également annoncé avoir finalisé l'acquisition de G2mobility, jeune pousse française de solutions de recharge pour véhicule électrique, à la suite d'un accord signé avec G2mobility et ses actionnaires historiques dont Bpifrance et Nexans.



Fnac Darty annonce être en négociations exclusives et avancées, en vue d'une prise de participation majoritaire dans WeFix, spécialiste de la réparation express de smartphones disposant de 59 points de vente en France et en Belgique.



Alstom a signé un contrat avec la société des chemins de fer ukrainiens (UZ) pour la fourniture et l'entretien de locomotives électriques.



La priorité stratégique d'UZ est la rénovation de sa flotte de locomotives électriques. Parmi l'ensemble des exigences d'UZ pour les 10 prochaines années, on compte 495 locomotives.



Erytech Pharma annonce le recrutement des trois premiers patients pour son étude clinique de Phase 3, nommée 'TRYbeCA1', évaluant l'efficacité d'eryaspase, son produit candidat phare, dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas.



