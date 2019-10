CAC40 : en hausse dans l'attente de la réunion de la Fed

09/10/2019 | 10:33

Au lendemain d'une chute de 1,2% à moins de 5457 points, le CAC40 débute la séance en hausse d'environ 0,5% à 5483Pts, dans l'attente de la publication ce soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



Ces minutes 'permettront de mieux juger des débats internes au FOMC et de la volonté, ou non, de ses membres de poursuivre la détente de la politique monétaire ces prochains mois', indiquait Aurel BGC en début de semaine.



Le calendrier des statistiques se montre plutôt maigre ce mercredi, n'étant prévus que les stocks des grossistes du mois d'août et les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis en cours d'après-midi.



Sur le plan des valeurs, Alstom annonce avoir réalisé, le 8 octobre, une émission d'eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.



Des difficultés opérationnelles dans le démarrage de la nouvelle usine de Greer conduisent Plastic Omnium à revoir ses prévisions pour 2019 : sa marge opérationnelle est désormais attendue autour de 6% du CA.



Bourbon annonce que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ont été saisis d'une offre de reprise faite par une société détenue par des banques françaises, portant sur ses actifs et activités.



Jean-Dominique devrait proposer au prochain conseil d'administration le 18 octobre prochain de remplacer Thierry Bolloré au poste de Directeur générale de Renault indique ce matin Le Figaro. Ce changement à la tête de Renault aurait l'accord de l'Etats Français selon le quotidien.



EDF annonce qu'au vu de cette stratégie de reprise des soudures de traversées, son conseil d'administration a approuvé la poursuite du chantier de l'EPR de Flamanville. Dans ce contexte, il est amené à en ajuster le calendrier et l'estimation du coût de construction.



Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du scénario privilégié de reprise des soudures conduit à prévoir une date de chargement du combustible à fin 2022 et à ré-estimer le coût de construction à 12,4 milliards d'euros soit une augmentation de 1,5 milliard.



