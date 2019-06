CAC40 : en hausse timide avant le PIB américain

27/06/2019 | 10:38

Le CAC40 s'inscrit en timide progression de 0,1% à 5505 points ce jeudi, tendance positive partagée par les autres places européennes, avant la publication tout à l'heure des derniers chiffres de la croissance américaine.



'Des articles appelant à une trêve temporaire entre les Etats-Unis et la Chine répandent l'optimisme chez les opérateurs', explique ADS Securities, disant qu'il serait pour sa part plus prudent avant la réunion du G20.



Après les indices du sentiment économique dans la zone euro prévus en fin de matinée, sera publiée la dernière estimation de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre 2019, en début d'après-midi.



Pour rappel, elle était ressortie à 3,1% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, selon la deuxième estimation du Département du Commerce. En moyenne les économistes en attendent une légère révision à 3,2%.



Pour l'heure, Natixis s'adjuge 2,5%, profitant du conseil d'achat (contre neutre précédemment) formulé ce matin par UBS, qui estime le titre de l'établissement financier excessivement sanctionné par l'affaire H2O.



Casino prend 0,8% après l'annonce d'un projet qui conduirait à simplifier la structure du groupe de distribution en Amérique Latine : il détiendrait seul 41,4% de GPA qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine.



