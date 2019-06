CAC40 : en léger repli avant de nouvelles statistiques US

14/06/2019 | 11:02

Malgré la clôture positive la veille à New York, l'indice CAC40 est en baisse de 0,2% en début de séance vers 5360 points, au lendemain d'une clôture quasiment à l'équilibre à un peu plus de 5375 points.



Cette séance de jeudi de Wall Street annule la précédente: les pertes de mercredi sont effacées avec le Dow Jones et le S&P500 à +0,4%, le Nasdaq à +0,57%.



En mai 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France ressort en hausse de 0,1% sur un mois, après +0,3% en avril, mais corrigés des variations saisonnières, il se replie de 0,1%, selon les données de l'Insee.



Aux Etats-Unis, les ventes de détail et la production industrielle pour le même mois seront publiés cet après-midi, ainsi que l'indice de confiance Umich préliminaire pour juin et les stocks des entreprises d'avril.



Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard, via la division New Brand Ventures de Pernod Ricard USA, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Rabbit Hole Whiskey, fabricant de bourbon super premium basé à Louisville, dans le Kentucky.



Airbus annonce avoir signé l'amendement au contrat A400M avec l'OCCAR, qui gère le programme multinational pour le compte des sept nations clientes de lancement (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique et Luxembourg).



Le constructeur aéronautique fournira les capacités militaires prévues selon un calendrier ajusté. Toutes les parties se sont accordées pour étendre le plan de production de l'A400M tout en maintenant le calendrier contractuel du programme d'ici à 2030.



A l'issue de la revue trimestrielle de la composition des indices de la famille CAC, Euronext indique que Thales va entrer dans le CAC40, tandis que Valeo et Worldline en seront exclus.



Parmi les autres changements notables, Getlink entrera dans le CAC Next 20 et sortira ainsi du CAC Mid 60. Il sera remplacé au sein de cet indice par Coface, qui fera par ailleurs son entrée dans le SBF120.



ADP annonce qu'en mai 2019, le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 2,9% par rapport au même mois en 2018 avec 9,2 millions de passagers accueillis, dont +6,2% à Paris-Charles de Gaulle et -4,2% à Paris-Orly.



EDF a annoncé jeudi soir l'acquisition de la société allemande energy2market qui compte 2.000 clients et exploite 4.500 sites connectés et décentralisés de production d'énergie et de flexibilités, soit une puissance installée de 3 GW.



